'Nosotros éramos bien pobres': Yahritza recuerda su pasado antes de la fama

México.- Una vez más, Yahritza y Su Esencia se encuentran envuelto en una polémica en redes sociales, en esta ocasión por salir a pronunciarse en contra de las miles de críticas de usuarios sociales, tras expresarse mal de México y de su comida.

En una entrevista concedida al canal de youtuber del influencer, Pepe Garza, hablaron acerca del problema que enfrentan con los mexicanos, quienes han dicho que ya no los apoyaran, y piden cancelar sus presentaciones en el país.

Entre lágrimas, Yahritza, reveló que las críticas que más la hicieron sentir mal fue una hizo un internauta quien ofendió a sus padres.

La agrupación señaló que a pesar de que no les gustaba la comida mexicana, ellos crecieron comiéndola.

"Les estaban diciendo a mis papás 'tus papás no te criaron bien', era más como que crecimos siempre comiendo comida mexicana", comentó.

Además, confesó que antes de su salto a la fama, ella y su familia vivieron carencias, debido a los problemas económicos que le surgían sus papás, a quienes les costaba vestirlos y alimentarlos.

"Nosotros también éramos bien pobres como sin nada, unas veces mis papás también batallaban en comprarnos zapatos, comida. A veces ni les alcanzaban para los frijoles, ni nada", mencionó.

Finalmente, Yahritza confesó que no sabe mucho de la cultura mexicana debido a que no creció en el país.

"Y pues, al mirar que los mexicanos no apoyan a los mexicanos. La gente cree que tú no apoyas al país, pero no crecimos allá, no sabemos mucho de México", concluyó.