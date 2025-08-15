Elenco original de Scary Movie vuelve en la sexta entrega

El terror cómico está de vuelta. Las estrellas de la franquicia Scary Movie, Anna Faris y Regina Hall, han confirmado que regresarán para la próxima entrega de la saga de parodias. La producción está programada para comenzar en octubre, y aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se ha revelado que la película contará con el elenco original que los fans tanto aman.

En una entrevista exclusiva con Deadline, Hall y Faris, quienes interpretan a Brenda y Cindy respectivamente, compartieron su entusiasmo por el proyecto. "No podemos esperar a volver a ser Brenda y Cindy, y a reunirnos con nuestros grandes amigos, Keenen, Shawn y Marlon. Son tres hombres por los que literalmente 'morimos' en la película, en el caso de Brenda", comentaron las actrices.

Esta nueva película marca una reunión histórica, ya que los hermanos Wayans (Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans), creadores originales de la franquicia, están de regreso. Después de 18 años, trabajarán juntos en un nuevo guion original de Scary Movie, en colaboración con Rick Alvarez. La película será producida por Miramax y distribuida mundialmente por Paramount, con una fecha de estreno programada para el 12 de junio de 2026.

La dirección estará a cargo de Michael Tiddes, conocido por su trabajo con los Wayans en películas como A Haunted House. Keenen Ivory Wayans se encargará de la producción, mientras que Marlon y Shawn, que protagonizaron y crearon las dos primeras entregas, jugarán un papel clave detrás de las cámaras.

El regreso de los Wayans y el elenco original promete revivir el humor irreverente y satírico que convirtió a Scary Movie en un éxito de culto y una de las comedias con clasificación R más rentables de todos los tiempos, habiendo recaudado casi $900 millones de dólares globalmente. La intención es clara: aprovechar la actual saturación del género de terror para parodiarlo sin piedad.

Marlon Wayans compartió su emoción en Instagram, publicando una foto de la película original con el mensaje: "Los cuatro fabulosos están de vuelta. Muy emocionado de trabajar y reunirme con estas dos mujeres brillantes. Estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho desde el comienzo de la franquicia. Volvemos a la carga juntos. SM6 6/12/26 en cines".

Este sexto capítulo de Scary Movie es parte de un acuerdo entre Paramount y Miramax, que busca revivir la comedia en la pantalla grande. Se suma a otros proyectos notables como la nueva película de los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, y la recientemente estrenada Naked Gun con Liam Neeson. Con su estreno en 2026, Scary Movie 6 competirá directamente con la nueva película de los ganadores del Óscar, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, para Universal.