Olga Wornat fue amenazada por Gerardo Fernández Jr; Tiene nexos con el crimen

La periodista argentina, Olga Wornat, autora del libro "El Último Rey", el cual relata la vida de Vicente Fernández, confiesa que a recibido amenzas, ahora asegura que esta gente fue enviada por el hijo de Vicente Fernández, Gerardo Fernández Jr.

Las amenazas llegaron después de que Televisa publicará la bioserie de Vicente Fernández, la cual se centra en el secuestro de Vicente Jr, el cual señala a Gerardo como el responsable.

"Él me maltrató por teléfono, pero es un tipo muy desagradable y con eso me confirmó todo lo que me habían contado sobre él, sus malos modos, su prepotencia. Su padre no era así, su padre era amable. Y no es que él te diga algo, sino que viene alguien y te dice ´Ten cuidado porque Gerardo es muy peligroso´. Te lo dicen no una vez, te lo vienen repitiendo y no sólo la familia, gente de todo Guadalajara. Yo sólo digo que dé la cara, que no se esconda detrás de la figura de su madre", expresó la argentina.

Asimismo la periodista argentina señaló que el estado de Guadalajara sabe que el hijo de Vicente tiene nexos con el narcotráfico.

"Si me pasa algo, él es el culpable, así de simple. Sé de sus relaciones turbias (con el crimen organizado) por supuesto, todo Guadalajara lo sabe: sus negocios con poderosos. Además, muerto Vicente, mucha gente se cansó de esas cosas y habla; es más, hay información delicada que no está en el libro, pero si tengo que utilizarla, lo voy a hacer, así que no jueguen conmigo", sentenció la periodista.