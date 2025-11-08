Ángela Aguilar anuncia boda religiosa con Christian Nodal en mayo y las redes estallan en burlas

Durante una convivencia con sus seguidores en Estados Unidos, en el marco de su gira Libre Corazón, Ángela Aguilar sorprendió al anunciar que planea casarse por la iglesia con Christian Nodal en mayo. La noticia, compartida de forma espontánea durante una firma de autógrafos, se volvió viral en cuestión de horas y generó una avalancha de reacciones en redes sociales.

"Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia", dijo la hija de Pepe Aguilar con una sonrisa. Cuando un fan le preguntó si podía ser padrino, ella respondió con tono juguetón: "A ver si te deja mi marido."

El breve momento fue captado en video y difundido en TikTok, donde miles de usuarios comentaron con ironía sobre el mes escogido. "Recuerda que en mayo a tu marido le da tiempo de muuuuuuuchas cosas", escribió un internauta, mientras otros añadieron frases como: "En mayo si se organiza Nodal hasta se divorcia" o "El 36 de mayo, porque Nodal hace de todo en mayo."

Las bromas hacen referencia a las propias declaraciones de Nodal en una entrevista con Adela Micha, en la que detalló que el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu, el 14 volvió a ver a Ángela, el 20 habló con los padres de ella y el 29 se casaron espiritualmente en Roma.

Estas fechas provocaron controversia entre los seguidores del cantante, quienes consideran que el breve lapso entre la ruptura con Cazzu y su unión con Ángela Aguilar alimenta sospechas de infidelidad. Aunque Nodal ha negado tales versiones, la elección de mayo para la boda religiosa volvió a encender el debate en redes sociales.