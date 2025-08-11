Arrestan a Pee Wee por conducir ebrio en Texas

Irving Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, fue arrestado la noche del 10 de agosto en Edinburg, Texas, por conducir bajo los efectos del alcohol, según reportes de medios locales. Este sería el segundo arresto del cantante por el mismo motivo, en menos de un año.

La noticia fue dada a conocer por la cuenta de Texan Report en X, donde se informó que el exintegrante de Kumbia Kings y Kumbia All Starz fue detenido alrededor de las 10:00 p.m., acusado de DWI (Driving While Intoxicated). De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, el equipo legal del artista de 36 años ya trabaja para lograr su liberación bajo fianza.

Segundo arresto en menos de un año

Esta no es la primera vez que Pee Wee enfrenta problemas legales por esta causa. En enero de 2024, fue arrestado en Alamos, Texas, también por manejar en estado de ebriedad. En esa ocasión, el artista dio declaraciones tras su liberación bajo fianza en el programa Ventaneando, donde reconoció su error.

"Obviamente, estoy arrepentido, apenado. No es el mensaje que quiero dar a la juventud, al público en general. Con el corazón en la mano, estoy aquí dando la cara", dijo en ese momento.

También mencionó que pasó entre 11 y 12 horas detenido y que firmó un compromiso de asistir a una audiencia judicial.

Pee Wee se dio a conocer como parte de los Kumbia Kings y más tarde de los Kumbia All Starz, logrando una carrera como solista e incursionando también en la actuación, con participaciones en telenovelas como Camaleones. Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre este nuevo incidente.