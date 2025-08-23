Ninel Conde, eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ninel Conde, conocida como "El Bombón Asesino", fue la tercera participante eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, sin embargo, aprovechó su salida para presumir en redes sociales el notable impacto que tuvo durante su estancia en el reality. "¿Cómo fue? ¿Y entonces?", publicó junto a una tabla que mostró datos sobre sus visualizaciones, interacciones y seguidores incrementados durante las tres semanas que permaneció dentro de la casa.

La eliminación de Conde, ocurrida tras polémicas con compañeros y el respaldo del público, fue un momento de alta tensión mediática. Su salida generó sorpresa, aún más al evidenciar el fuerte engagement que logró dentro de la dinámica 24/7 del reality.

Durante su participación en el programa matutino Hoy, horas después de abandonar la emisión, Ninel habló sobre cómo el tiempo dentro del reality se siente distorsionado: "21 días es suficiente para cambiar hábitos, una semana allá adentro es como un mes y medio, el tiempo se vuelve lento. Es como algo que te tienes que ir desprendiendo poco a poco", reflexionó.

La conductora Galilea Montijo también elogió al esposo de la cantante durante la entrevista, destacando su apoyo y presencia.

La publicación de datos sobre su incremento en redes encendió el debate entre usuarios y fans, quienes interpretaron la frase final de Conde —"entonces por qué me eliminaron?"— como una pregunta directa al desarrollo del show y a la percepción pública. El contraste entre el aumento en audiencia e interacción digital y su eliminación temprana reforzó su papel como protagonista mediática más allá del juego.

Este episodio también refleja cómo los concursos televisivos, apoyados en contenido digital, pueden catapultar o redefinir la relevancia pública de los participantes. Aunque la estrategia de mostrar cifras pudo haber buscado empatía y soporte del público, su eliminación sugiere que otros factores —como alianzas internas o percepciones de convivencia— pudieron tener mayor peso en la votación.