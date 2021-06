¡Por arte de magia! 20 años de la magia de ´Harry Potter´

Mosaico

Hace dos décadas tres niños desconocidos se convirtieron en ídolos juveniles y estrellas mundiales al ser elegidos para llevar a la gran pantalla las aventuras del universo mágico imaginado por la escritora J.K. Rowling.

En el año 2001 se estrenó en Londres "Harry Potter y la Piedra Filosofal", la adaptación cinematográfica de la primera de las novelas de la saga literaria de J.K. Rowling, quien para entonces ya había publicado las cuatro primeras entregas de una serie que concluiría sobre el papel en 2007 y en los cines en el año 2011.

A aquel estreno llegaron tres jóvenes intérpretes que, desde el mismo momento del estreno de la película, se convirtieron en ídolos juveniles y estrellas mundiales, como protagonistas de uno de los grandes fenómenos cinematográficos de las últimas décadas, siguiendo la estela de unas novelas que habían tenido tanto éxito que Warner Bros. no dudó en llevarlas a la gran pantalla.

Harry Potter y sus inseparables Hermione Granger y Ron Weasley cobraron vida gracias a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, y el universo mágico imaginado por J.K. Rowling adquirió una nueva dimensión gracias al séptimo arte, sumando millones de seguidores en todo el mundo que desde entonces siguieron con entusiasmo las aventuras del niño mago.

En un numeroso elenco en el que no faltan grandes nombres de la actuación como Alan Rickman, Ralph Fiennes, Maggie Smith, Helena Bonham Carter, Emma Thompson, Julie Walters, Richard Harris o Michael Gambon, son los jóvenes protagonistas quienes más repercusión han obtenido y a los que más ha marcado su participación en Harry Potter, que supuso el lanzamiento de sus carreras artísticas.

Daniel Radcliffe fue durante una década el niño -luego adolescente- más famoso del cine mundial gracias a su papel de Harry Potter, protagonista indiscutible de la saga, inseparable para siempre de la trayectoria del actor.

"Honestamente, es encantador. Creo que la gente espera que encuentre agobiante que todavía se hable de eso, pero hay una generación que creció con nosotros y es un verdadero honor. Cuando alguien viene y me dice ´fuiste una parte enorme de mi infancia' (...) la idea de que pudiera ocupar ese espacio para alguien es jodidamente increíble".

"Soy muy afortunado de ser famoso por algo que mucha gente ama", explicó el actor a Efe en una entrevista durante la promoción de la serie ´Miracle Workers´, uno de los muchos proyectos en los que ha participado en la última década, ya sin las gafas y la célebre cicatriz características del niño mago.

El actor ha desarrollado una intensa carrera tanto en cine, como en teatro y televisión después de interpretar el personaje que le convirtió en una celebridad mundial.

A punto de cumplir 32 años, este verano estrenará la tercera temporada de la serie ´Miracle Workers´, después de haber participado durante los últimos años en otros proyectos televisivos como ´A Young Doctor´s Notebook´, ´Have I Got News for Your´ o en el especial de ´Unbreakable Kimmy Schmidt´.

El actor londinense cuenta con más de una decena de películas a sus espaldas tras el cierre de la serie de películas de Harry Potter, desde ´The Woman in Black´ (2012) a su último estreno, ´Escape from Pretoria´ (2020), pasando por otras como ´Victor Frankenstein´ (2015), ´Swiss Army Man´ (2016), ´Jungle´ (2017) o ´Beast of Burden´ (2018).

El próximo año estrenará ´The Lost City of D´, en la que comparte cartel con Sandra Bullock, mientras que, en teatro, su último trabajo ha sido ´Endgame´, que representó el pasado año en el teatro The Old Vic de Londres, después de haber realizado varios trabajos en Broadway y haber sido muy aplaudido por su debut sobre las tablas con ´Equus´.

"La gente siempre recordará a Harry, pero creo que si trabajo lo suficiente, otros personajes también se quedarán en sus mentes"