¿Por qué están bloqueando a artistas de forma masiva en redes sociales?

El pasado 6 de mayo, durante la célebre Met Gala, se desató una tormenta mediática que ha dado lugar al movimiento "Celebrity Blackout 2024", una iniciativa que busca bloquear a celebridades e influencers en redes sociales. Esta campaña se originó por un video publicado en TikTok por la influencer Haley Kalil, también conocida como Haley Baylee, y la decepción de los fanáticos ante la respuesta de sus ídolos sobre los problemas del mundo.

El Met Gala y el inicio del escándalo

Mientras las celebridades desfilaban por la alfombra roja del Met Gala, una multitud pro-Palestina protestaba en las afueras del evento. Simultáneamente, Haley Kalil, con 9.9 millones de seguidores en TikTok, publicó un video en el que lucía un vestido similar al de María Antonieta y repetía la famosa frase "let them eat cake" (pues que coman pastel). Este video, basado en una línea de la película sobre María Antonieta, fue interpretado por muchos como insensible y despectivo, dada la situación global actual.

El video de Kalil se volvió viral rápidamente y recibió una avalancha de críticas. Los usuarios de TikTok la acusaron de ser insensible ante las dificultades que enfrentan muchas personas en el mundo, especialmente en Palestina. La indignación se intensificó cuando se señaló que Kalil no había expresado ningún tipo de solidaridad hacia estas causas.

Kalil respondió con un video explicativo en el que afirmaba no haber asistido al Met Gala y que desconocía el significado histórico del audio utilizado. Además, admitió no sentirse capacitada para hablar sobre temas políticos. Sin embargo, esta disculpa no fue bien recibida, y los críticos la acusaron de buscar excusas y de no aprovechar las herramientas disponibles para informarse. A raíz de este incidente, surgió el movimiento "Celebrity Blackout 2024", que insta a los usuarios a bloquear a las celebridades que no se han pronunciado sobre Palestina o que parecen indiferentes ante problemas globales. Figuras prominentes como Taylor Swift, Selena Gómez, Dwayne Johnson, Lizzo, Gal Gadot, Zendaya, Tom Holland, Noah Schnapp y las Kardashian-Jenner se encuentran en la lista de bloqueos.

Los organizadores del movimiento argumentan que las celebridades ganan dinero a partir de la interacción del público con su contenido, productos o servicios. Al bloquearlos, esperan causar un impacto económico y obligar a estas figuras públicas a tomar una posición más activa y solidaria respecto a las crisis globales.

En las redes sociales, se comparten listas para incentivar el bloqueo de diversas celebridades, con la esperanza de que esto genere conciencia y presión para que utilicen su influencia en favor de causas justas. Una cuenta en TikTok resumió la esencia del movimiento: "Les dimos sus plataformas. Es hora de recuperarlas, de quitarles nuestras vistas, nuestros likes, nuestros comentarios, nuestro dinero."