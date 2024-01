Propuesta de matrimonio fue falsa para hacer publicidad: Ex de Paola Suárez

El ex y agresor de la influencer Paola Suárez reveló que la viral propuesta de matrimonio de ellos fue completamente falsa.

En una entrevista concedida para el programa 'De primera mano', José de Jesús dio a conocer que su compromiso no fue real, y acusó a la youtuber de haber sido ella quien le pidiera que llegara con el anillo.

"Estábamos bien en el bar, estábamos bien y de hecho esa propuesta era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo, era una broma", inició.

Además, destacó que sólo grabaron el video para haber publicidad en redes sociales para obtener más seguidores, incluso confesó que no le gusta salir en cámaras, dato que anteriormente ya había confirmado en una ocasión en un en vivo Paolita.

"Ella me había dicho que yo lo hiciera como para hacer publicidad para ella porque a mí no me gusta salir en cámara", reveló, y agregó que Suárez le dijo que se arrodillara en la supuesta pedida falsa para el video.

Ex de Paola Suárez se disculpa por la agresión

El exprometido de la influencer Paola Suárez, apareció nuevamente en redes, y en esta ocasión fue para enviarle disculpas a la integrante de 'Las Perdidas' tras haberla golpeado.

Mientras 'Paolita' se encuentra en el hospital con dos costillas fracturadas, su ex José de Jesús Castro Carmona publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que se disculpó con ella por agredirla físicamente.

"Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron. Perdóname por no haber actuado de manera adecuada. Me equivoqué y quiero disculparme contigo, asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario para enmendarlo", mencionó José.

Junto a la grabación en la que colocó imágenes con la amiga de Wendy Guevara mencionó: "Pido disculpas por cualquier daño que haya causado. Mi objetivo es aprender de esta experiencia y mejorar como persona, lamento profundamente por mi comportamiento pasado".

Castro Carmona admitió haber golpeado a Paola Suárez y se comprometió a cambiar para no repetir los mismos errores en un futuro.

"Reconozco que estuve equivocado y estoy comprometido a trabajar en mí mismo y asegurarme de no repetir errores similares en el futuro. Aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia.