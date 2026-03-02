Gloria Trevi sorprende a sus fans con la reconciliación de Mary Boquitas en Los Ángeles

Se acabó el drama. Se reconcilian Gloria Trevi y Mary Boquitas en pleno show de la regia en Los Ángeles. De manera sorpresiva, el reencuentro de Gloria Trevi y María Raquenel Portillo ocurrió en pleno 2026. Este sábado por la noche, la cantante regia compartió el escenario con su excompañera y, al presentarla, además de elogiar su voz prodigiosa, se refirió a ella como su "amiga".

El momento quedó en la historia del BMO Stadium, pero también llegó a miles de pantallas y teléfonos móviles, pues el espectáculo fue transmitido en vivo y la reconciliación se apoderó de las redes sociales. Cuando "la Trevi" anunció que se trataría de un show en live streaming, sus fans jamás imaginaron la sorpresa que tenía preparada, pues como parte de su repertorio interpretaría ´En Medio de la Tempestad´, el primer tema que lanzó tras su estancia en prisión.

"Quiero que reciban con un aplauso muy fuerte a una de las voces más hermosas de México; con ustedes, mi amiga Raquenel", expresó. De inmediato se escuchó la ovación que provocó la presencia de la también cantante, la cual se atenuó cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de ´En Medio de la Tempestad´. Raquenel cantó las primeras estrofas y, cuando llegó el coro, ambas se abrazaron, mientras una sonrisa enmarcaba el rostro de las dos.