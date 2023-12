Robo en casa de Consuelo Duval habría sido obra de una joven de 22 años y de su marido

Tras informar que había sufrido un robo en su casa, la actriz Consuelo Duval publicó un video el que habló y compartió con sus seguidores el difícil momento por el que atraviesa y dio más detalles en relación al robo a su casa.

Una vez más, Consuelo aclaró que lo sucedido en su casa no fue producto de la inteligencia artificial, teoría que inundó las redes sociales durante todo este miércoles, sino más bien lo que pasó en su hogar fue un robo, el cual fue cometido por su empleada doméstica, una joven de 22 años.

De acuerdo a Consuelo Duval fue hace cuatro meses que la joven llegó a su casa para trabajar en ella, esto debido a que su anterior empleada necesitaba ausentarse pues estaba a punto de convertirse en madre.

Fue así como la joven de 22 años –de quien no dijo su nombre- comenzó a ganarse la confianza de la actriz y eso la llevó a ejecutar el robo, el cual lo hizo en complicidad con otras dos personas, una de ellas, probablemente puede ser su esposo, dijo Consuelo.

"Mi muchacha que tenía cuatro meses desde que Anita (anterior empleada doméstica) se fue a tener a su bebé, entró esta señorita de 22 años que tiene un hijo, coludida con su esposo (y) con una persona más hicieron todo esto", dijo Consuelo Duval visiblemente afectada.

Previo a este video, Consuelo informó que iba a llevar a sus perros a una revisión médica, pues durante el robo los mantuvieron encerrados y amarrados, ante ello, la actriz mencionó que sus perritos se encuentran bien, al tiempo que agradeció las muestras de cariño de sus fans.

"Quiero decirles que mis perritos están bien, gracias por preguntar tanto por ellos con tanta empatía, con tanto amor", dijo la actriz.

En su video, la también conductora de televisión calificó este episodio como "el más difícil" de su vida y dijo sentirse frágil y vulnerable en medio de este suceso.

"De todas las noveles, películas, series que he hecho en mi vida ninguna ha sido más difícil que esta. Lamento que se me quiebre la voz, estoy frágil, estoy vulnerable, en algún momento me sentí sola y han sido tantos mensajes de su parte, me tienen muy conmovida", dijo.

Por último, Consuelo Duval mencionó que seguirá realizando las cosas tal y como lo marca la ley para buscar que su caso no quede en la impunidad.

"Seguiremos como dice la ley, como se hacen las cosas. Yo estoy a punto de que mi cabeza explote un poquito porque estoy repleta de pensamientos", finalizó.