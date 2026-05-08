SEP confirma fin de cursos en 5 junio 2026: calendario escolar

CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría de Educación Pública (SEP) reafirmó este viernes que el fin de cursos para el actual ciclo escolar 2025-2026 se mantiene programado para el mes de junio, desestimando versiones sobre posibles modificaciones en el calendario oficial vigente.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia educativa federal precisó que las actividades académicas para los niveles de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— finalizarán conforme a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al inicio del periodo lectivo.

Detalles confirmados

La institución subrayó que la fecha oficial para la conclusión de clases es el 16 de junio de 2026. Posterior a este día, el personal docente y administrativo llevará a cabo las jornadas de entrega de boletas y evaluaciones finales, así como las sesiones finales del Consejo Técnico Escolar.

"El calendario escolar 2025-2026 es de cumplimiento obligatorio para todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional", puntualizó la dependencia, instando a las comunidades escolares a seguir el cronograma para garantizar el cumplimiento de los planes de estudio.

Recomendaciones para padres y tutores

La SEP hizo un llamado a los padres de familia y tutores para que ignoren información extraoficial que circula en redes sociales sobre supuestos adelantos de vacaciones. La autoridad educativa recordó que cualquier ajuste por causas de fuerza mayor, como condiciones climáticas extremas en estados específicos, deberá ser comunicado formalmente por las autoridades estatales en coordinación con la federación.

Asimismo, se informó que tras el cierre de junio, iniciará el receso escolar de verano, periodo en el que se realizarán labores de mantenimiento y limpieza en los planteles de todo el país para preparar el siguiente ciclo.

Proceso de evaluación

En las semanas restantes, las instituciones educativas se enfocarán en el último periodo de evaluación. Los sistemas de gestión escolar estarán habilitados para que los docentes carguen las calificaciones finales, asegurando que los certificados y boletas estén disponibles de manera digital y física antes del cierre oficial.