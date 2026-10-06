Shakira y Piqué se reúnen en tribunales por régimen de visitas de sus hijos

Shakira y Gerard Piqué volvieron a encontrarse en los tribunales por un asunto relacionado con sus hijos, Milan y Sasha. La cantante colombiana presentó una solicitud para revisar y modificar las condiciones establecidas en el acuerdo de separación de 2022 respecto al régimen de visitas.

La cantante busca cambios en el acuerdo

Ambos acudieron este martes 6 de octubre a una comparecencia ante un juzgado de Primera Instancia de Barcelona, de acuerdo con reportes de medios como El Español, El Periódico de Catalunya y El Mundo.

A través de un comunicado, los abogados de Shakira explicaron que la petición no busca disminuir el tiempo que los menores pasan con su padre. El planteamiento de la cantante está enfocado en la manera en que se realizan los desplazamientos entre Miami y Barcelona.

Propuesta de Shakira para el bienestar de los menores

La propuesta contempla que, durante los periodos vacacionales de pocos días, sea Piqué quien viaje a Miami para convivir con sus hijos. De acuerdo con la postura presentada por la defensa de la cantante, esto evitaría que Milan y Sasha tengan que realizar viajes trasatlánticos de corta duración y enfrentar los efectos del cambio de horario.

Los abogados sostienen que el ajuste permitiría a los menores conservar durante más tiempo sus actividades y rutinas escolares, sociales y familiares. También señalan que esta medida busca proteger su bienestar emocional, físico y académico.

¿Qué habían acordado Shakira y Piqué?

En 2022, Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo después de una reunión de 12 horas. Según lo publicado entonces por La Vanguardia, el pacto establecía que la cantante se mudaría a Miami junto con Milan y Sasha. El traslado finalmente se concretó el 2 de abril de 2023.

Además, de acuerdo con información difundida por Semana, Piqué tendría la posibilidad de visitar a sus hijos durante 10 días al mes, además de asumir los gastos derivados de esas visitas.

El acuerdo también contemplaba que Milan y Sasha pasaran los recesos escolares con su padre, incluidos, supuestamente, periodos de celebraciones como Navidad.

Ahora, la cantante busca que las condiciones relacionadas con los desplazamientos sean revisadas, particularmente para los periodos vacacionales de corta duración.