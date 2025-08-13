Taylor Swift confirma la fecha de lanzamiento de su nuevo album "The Life of a Showgirl"

Taylor Swift ha revelado oficialmente la fecha de lanzamiento de su próximo álbum de estudio The Life of a Showgirl. El anuncio se hizo público durante su participación en New Heights, el podcast de su pareja Travis Kelce y su cuñado Jason Kelce, en lo que representa su primera aparición en el programa y un momento significativo en su relación con el jugador de los Kansas City Chiefs.

Tras generar expectativa con un clip previo publicado el 12 de agosto, la cantante finalmente confirmó que The Life of a Showgirl llegará a plataformas y tiendas físicas el próximo 3 de octubre de 2025. El álbum, que ya estaba disponible para preventa en su sitio web oficial, había provocado especulaciones debido a que los envíos de vinilos estaban previstos antes del 13 de octubre, sin que hasta ahora se hubiera definido una fecha concreta.

La portada del álbum ya ha sido revelada y su estilo ha despertado curiosidad entre sus seguidores, quienes también recibieron la lista oficial de canciones, que incluye títulos como:

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Father Figure

Eldest Daughter

Ruin the Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

CANCELLED!

The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

El disco representa el doceavo en la carrera de Swift y llega tras el éxito de The Tortured Poets Department, lanzado en abril de 2024. A lo largo de su carrera, la artista ha mantenido una narrativa personal y evolutiva, y este nuevo trabajo parece seguir en esa línea, con temas que exploran la fama, la identidad femenina y las relaciones.

La participación de Swift en New Heights también cierra un ciclo personal, ya que fue precisamente en ese espacio donde Travis Kelce relató por primera vez su intento fallido de acercarse a la cantante durante una presentación del Eras Tour en julio de 2023. Lo que comenzó como un gesto con un "friendship bracelet" terminó en una de las relaciones más comentadas del entretenimiento actual.

Con The Life of a Showgirl, Taylor Swift no solo expande su catálogo musical, sino que también sella un momento icónico en su vida pública, combinando arte, narrativa personal y la conexión con sus fans.