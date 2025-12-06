Taylor Swift enfrenta conflicto por fecha de boda en 2026 en Ocean House

La superestrella del pop, Taylor Swift, y el jugador de la NFL, Travis Kelce, están planeando su boda para el año 2026 y, según reportes, la cantante ha tomado medidas extraordinarias, incluyendo una generosa oferta económica, para asegurar el lugar y la fecha que desea.

¿Qué fecha eligieron para la boda de Taylor Swift?

Lugar: La pareja, que se comprometió en agosto de 2025, busca casarse en el Ocean House, un lujoso hotel de cinco estrellas en Watch Hill, Rhode Island.

Fecha Clave: Swift desea que el enlace sea el sábado 13 de junio de 2026, una fecha con significado personal ya que coincide con su reconocido número de la suerte (el 13).

El Problema: La fecha ideal de la cantante ya estaba reservada por otra pareja.

Detalles sobre la oferta millonaria de Taylor Swift

Ante la posibilidad de perder su día soñado, Swift supuestamente ofreció una suma considerable de dinero a la pareja que ya tenía la reservación, con el fin de convencerlos de cederla.

La oferta, según diversos medios estadounidenses, incluiría:

Cubrir la totalidad de los gastos de la boda original (ceremonia, recepción y hasta la luna de miel).

Una fuerte cantidad monetaria adicional para la pareja, a cambio de que cambiaran la fecha de su evento.

Aunque no hay comentarios oficiales de los representantes de Swift o del hotel, el suceso destaca la determinación de la artista para celebrar la ceremonia en el lugar y día elegidos. Amigas cercanas como Selena Gomez y Gigi Hadid se preparan para participar en la despedida de soltera, lo que confirma que la boda será uno de los acontecimientos sociales más seguidos de 2026.