Netflix aclara futuro de Warner Bros en cines tras adquisición

LOS ÁNGELES, Estados Unidos — Tras el anuncio de la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) y HBO Max por parte de Netflix por 82.700 millones de dólares, el gigante del streaming ha emitido un comunicado para aclarar el futuro de las películas de Warner Bros. en las salas de cine.

¿Qué declaró Ted Sarandos sobre las películas de Warner Bros?

Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, aseguró que las películas de Warner Bros. continuarán siendo exhibidas en la gran pantalla. En una conferencia con inversores, Sarandos enfatizó que la empresa "no muestra oposición a las películas en los cines" y espera estrenar filmes de Warner Bros. en salas una vez que se concrete la compra.

Detalles sobre la adquisición de Warner Bros por Netflix

Aunque Netflix apoya la exhibición en cines, Sarandos sí precisó que los periodos de exclusividad que tradicionalmente mantienen los largometrajes en la exhibición cinematográfica "evolucionarán" para optimizar el acceso del consumidor al contenido. No obstante, el ejecutivo insistió en que esta postura "no se consideraría un cambio de enfoque para las películas de Netflix ni para las de Warner".

Impacto de la fusión en el catálogo de contenido

Esta histórica adquisición fusiona dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual, creando uno de los catálogos más vastos de la industria. El contenido de la nueva entidad incluirá:

Producciones icónicas de HBO, como The Big Bang Theory, The Sopranos o Game of Thrones.

Películas clásicas como The Wizard of Oz y todo el universo DC Comics.

Éxitos originales de Netflix como Wednesday, Money Heist y Bridgerton.

La oferta de Netflix superó a propuestas de otros gigantes de los medios como Paramount y Comcast.