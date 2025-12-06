Contactanos
Mosaico

Universidad Vizcaya de las Américas presenta Villa Navideña en Monclova

Compromiso de la Universidad Vizcaya con la comunidad

Por Staff / La Voz - 06 diciembre, 2025 - 10:05 a.m.
Universidad Vizcaya de las Américas presenta Villa Navideña en Monclova

La Universidad Vizcaya de las Américas iluminó la Plaza Principal de Monclova con la presentación de su Villa Navideña 2025, un evento que reunió a la comunidad en torno a la magia de la temporada.

Detalles de la Villa Navideña en Monclova

Con 31 números artísticos, participaron alumnos de las ocho licenciaturas en sus tres modalidades: escolarizado, sabatino y nocturno, mostrando talento y compromiso en cada presentación.

Villancicos, cuenta cuentos, la presencia de Santa Claus y un buzón de cartas fueron parte de las actividades que dieron vida a la celebración, junto con estaciones fotográficas de estilo navideño y un emotivo nacimiento viviente que atrajo la atención de las familias asistentes.

Participación de estudiantes en la celebración navideña

La institución agradeció al municipio de Monclova por la invitación y reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de sus estudiantes, promoviendo su participación activa en la vida social y cultural de la región. La Universidad Vizcaya de las Américas invita a la comunidad a formar parte de esta experiencia académica y humana, inscribiéndose en sus programas de licenciatura para vivir una formación que trasciende el aula y se conecta con la sociedad.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados