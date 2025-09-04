The Weeknd regresa a la CDMX con dos fechas en el Estadio GNP

The Weeknd anuncia doble concierto en el Estadio GNP de la CDMX: preventa, fechas y todo lo que debes saber

Ciudad de México.– El ícono global del R&B y pop alternativo, The Weeknd, ha confirmado su regreso a la Ciudad de México con dos fechas imperdibles como parte de su exitosa gira mundial After Hours Til Dawn Tour. El artista canadiense se presentará en el Estadio GNP Seguros los días 20 y 21 de abril de 2026, con un espectáculo que promete ser uno de los eventos musicales más grandes del año en el país.

Además, el show contará con la participación especial de la superestrella brasileña Anitta, quien ha sido confirmada como artista invitada para ambos conciertos.

Una gira global con escala en México

El anuncio fue hecho oficial a través de las redes sociales de Abel Tesfaye, nombre real del intérprete de éxitos como Blinding Lights, Save Your Tears y Take My Breath, en donde también se reveló que la gira incluirá otras fechas en Latinoamérica durante 2026, con presentaciones en Brasil, entre otros países por confirmar.

La gira After Hours Til Dawn, que ha roto récords de asistencia en ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia, combina un despliegue escénico de alto nivel, narrativa visual futurista y un repertorio que abarca los álbumes After Hours (2020) y Dawn FM (2022), considerados piezas clave en la evolución del artista hacia un sonido más conceptual y cinematográfico.

? Fechas de preventa y venta general

Los boletos para ambos conciertos estarán disponibles a través de Ticketmaster y se distribuirán en distintas etapas, comenzando con una preventa para fans registrados, seguida de preventa bancaria y, finalmente, venta general. Aquí te dejamos el calendario detallado:

Fan Pre-Sale

Viernes 6 de septiembre

14:00 horas

Solo para usuarios registrados previamente en el sitio oficial de The Weeknd y que hayan recibido código de acceso personal.

Preventa HSBC (tarjetas de crédito)

Lunes 8 de septiembre

14:00 horas

A través de Ticketmaster

Exclusiva para clientes con tarjetas de crédito HSBC

Preventa HSBC (crédito y débito)

Martes 9 de septiembre

14:00 horas

Se ofrecerán pagos a 3, 5 y hasta 9 meses sin intereses

Venta general

Miércoles 10 de septiembre

14:00 horas

Disponible para cualquier tarjeta y banco en el portal de Ticketmaster México

? Una experiencia inmersiva con tecnología y emoción

El After Hours Til Dawn Tour no es un concierto tradicional. Diseñado para ser una experiencia inmersiva y sensorial, el espectáculo utiliza pantallas LED de última generación, efectos visuales, pirotecnia sincronizada y una narrativa conceptual que lleva al público por un viaje desde la oscuridad emocional de After Hours hasta la introspección nostálgica de Dawn FM.

La gira ha sido aclamada por la crítica por su ambición artística y ejecución técnica, consolidando a The Weeknd como uno de los artistas más innovadores del pop contemporáneo.

¿Listo para vivir el fenómeno The Weeknd en México?

Con una base de fans sólida en México, el regreso de The Weeknd ha generado una ola de entusiasmo en redes sociales. Sus últimas presentaciones en el país, previas a la pandemia, agotaron entradas en tiempo récord, por lo que se espera una alta demanda en todas las fases de preventa y venta general.

Si eres fan del artista o simplemente buscas un espectáculo de primer nivel, esta es tu oportunidad para ser parte de un show que marcará historia en los escenarios mexicanos.