Video. Edén Muñoz dedica emotiva canción a Debahni Escobar

La desaparición y la muerte de Debanhi Escobar en Nuevo León ha removido las emociones de toda la sociedad, incluidas las del mundo artístico, como lo es el cantante Edén Muñoz quien también se conmocionó y se dio el tiempo de escribir una canción en su honor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante subió un video en donde muestra una canción dedicada a la joven de 18 años y al mismo tiempo aseguró que la hizo con el mayor amor y respeto posible.

"Me tiene demasiado sensible el caso de #debanhiescobar y las miles de personas que sufren lo mismo". "De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música y hoy, dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus seres queridos y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre", escribió Muñoz.

La canción principalmente hace énfasis en el dolor que sienten los familiares por la ausencia de algún ser querido.

En tanto, los usuarios y otros artistas se manifestaron dejando mensajes de apoyo hacia el compositor, entre ellos el de la actriz Sherlyn González, quien destacó la letra de la canción, aunque lamentó que esa sea la realidad

"¡Qué hermosa canción ojalá fuera solo una canción y no la realidad que vivimos diario en nuestro país! Te quiero compa", le escribió la actriz.