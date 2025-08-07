Cinco famosos en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos México

CIUDAD DE MÉXICO (6 de agosto de 2025) – En la segunda gala de nominaciones del reality La Casa de los Famosos México, presentada por Galilea Montijo, cinco habitantes quedaron en la cuerda floja rumbo a la segunda eliminación, prevista para este domingo. Se trata de Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mar Contreras, Dalilah Polanco y Adrián Di Monte, quienes sumaron más puntos negativos por parte de sus compañeros.

El recuento de votos arrojó el siguiente resultado por puntuación en contra:

Alexis Ayala: 11 puntos

Priscila Valverde: 7 puntos

Mar Contreras: 6 puntos

Dalilah Polanco: 5 puntos

Adrián Di Monte: 4 puntos

La dinámica se desarrolló en el confesionario, donde cada concursante otorgó dos puntos a un compañero y uno a otro, fundamentándolo en estrategias, tensiones personales o performances recientes. Entre los ejemplos más destacados:

Mariana Botas dio dos puntos a Alexis por un altercado con sus compañeras y uno a Mar por su actitud competitiva.

Priscila Valverde asignó dos puntos a Alexis por comentarios fuera de lugar y uno a Mar por una razón similar.

Facundo nominó a Adrián con dos puntos (por su canto excesivo) y a Alexis con uno por estrategia.

Ninel Conde, quien es la líder de la semana y cuenta con inmunidad, otorgó dos puntos a Alexis por incompatibilidad y uno a Mar por desconfianza.

La líder de esta semana es Ninel Conde, quien decidió salvar a Dalilah Polanco llevándola a la suite, lo que le otorga inmunidad mientras conserva su liderazgo.

Hoy culminó la gala, y ahora el juego pasa al control del público. Los televidentes tienen la oportunidad de votar para salvar a su participante favorito entre los nominados, mientras que la audiencia decide quién será el siguiente eliminado este domingo.