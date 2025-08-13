¿Vuelve el Capitán Jack? Johnny Depp y el posible regreso a Piratas del Caribe 6

El icónico pirata del cine podría zarpar una vez más. Johnny Depp está en pláticas con el productor Jerry Bruckheimer para regresar como Jack Sparrow en la próxima entrega de Piratas del Caribe. Así lo reveló el propio Bruckheimer en una entrevista con Entertainment Weekly, donde confirmó un acercamiento con el actor tras años de distancia con Disney.

Aunque no hay un acuerdo definitivo, el productor señaló que Depp está abierto a retomar el personaje, siempre y cuando el guion lo convenza. "Si le gusta cómo está escrito, lo haría. Todo depende de lo que esté en la página", explicó, resaltando que aún están puliendo el libreto.

La película, que funcionaría como un reinicio de la saga, podría contar nuevamente con Depp si fuera por decisión del propio Bruckheimer. "Es un artista único. Él creó al Capitán Jack. Eso no estaba en el guion; fue él", comentó, destacando la creatividad que Depp aportó al papel.

La relación entre Disney y Depp se rompió en 2018 tras la controversia mediática con su exesposa Amber Heard. Durante el juicio de 2022, el actor aseguró que no regresaría a la franquicia "ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas", en alusión al daño sufrido.

Mientras tanto, Piratas del Caribe 6 sigue en desarrollo. Jeff Nathanson, guionista de la quinta película, trabaja en una nueva versión del guion, cuyo desenlace ha sido calificado como "increíble" por Bruckheimer. Además, el proyecto ha contado con aportes de Craig Mazin (The Last of Us) y Ted Elliott, coautor de las primeras películas.

Actualmente, existen dos versiones del guion en marcha: una que incluiría a Depp y otra sin él. El actor Orlando Bloom también se refirió recientemente a una posible reunión del elenco original, incluyendo a Keira Knightley, afirmando que hay conversaciones en curso.

En cuanto al reparto, Bruckheimer sugirió que algunos rostros conocidos podrían regresar, aunque dejó que los fans especulen sobre quiénes serán.

Fuera de la saga, Depp ha trabajado en proyectos más independientes, como Jeanne du Barry y su película como director Modi: Three Days on the Wing of Madness.