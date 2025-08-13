Wendy Guevara celebra cumpleaños 32 con detalle romántico de Manuel Turizo

Wendy Guevara recibe romántico detalle de Manuel Turizo por su cumpleaños 32

Wendy Guevara celebró su cumpleaños número 32 el pasado martes 12 de agosto, y lo hizo rodeada de alegría, música y un gesto que la dejó encantada. Mientras se preparaba para la Pre Gala de La Casa de los Famosos México 2025, la influencer fue sorprendida con un regalo muy especial: dos enormes ramos de flores rojas.

El detalle se volvió aún más emocionante cuando Wendy descubrió que detrás del gesto estaba nada menos que el cantante Manuel Turizo. Emocionada, bromeó frente a la cámara diciendo que, tras esa sorpresa, estaría "insoportable" por unos días.

El momento fue captado en un video que ella misma compartió en su cuenta de Instagram. En la grabación, un personaje entra a su camerino mientras suena una canción de Turizo, cargando los ramos "buchones" y lanzando pétalos de rosa sobre su cabeza, en medio de risas y festejo.

Wendy agradeció públicamente tanto a Manuel Turizo como a Los Ángeles Azules, dejando ver que su cumpleaños fue todo un festejo lleno de cariño, música y detalles que la hicieron sentir muy especial.