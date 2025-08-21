Fallece Xava Drago, vocalista de Coda tras batalla contra cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, vocalista de la legendaria banda de rock mexicano Coda, falleció este jueves 21 de agosto tras meses de luchar contra un agresivo cáncer de estómago. Tenía entre 54 y 56 años, según diversas fuentes.

La familia del cantante confirmó la noticia mediante un comunicado en redes sociales, donde agradecieron el apoyo recibido y lamentaron su partida. "Nos deja un vacío enorme... Eternamente Xava Drago", expresaron sus seres queridos.

Semanas antes, Xava Drago había revelado estar en fase terminal y compartió un emotivo mensaje de despedida: "Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ´rocanrolié´, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí... podré descansar tranquilo y en paz... estaré en compañía de mi hermosa madre. Me despido con mucho amor para todos".

La banda Coda también emitió un mensaje cargado de dolor y gratitud: "Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza compartimos que nuestro amado Xava ha partido... siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre apasionado... nos dejas tu legado eterno. Buen viaje".

Xava Drago fue diagnosticado con cáncer gástrico en 2024. Recibió agresivos tratamientos, incluida una gastrectomía total, quimioterapia y radioterapia. Aunque en marzo experimentó una mejoría, la enfermedad recayó de forma fulminante en abril.

Xava fue un símbolo del rock mexicano de los noventa, conocido por su voz poderosa y temas icónicos como "Aún", "Tócame" y "Eternamente sin ti no sé continuar". Es uno de los fundadores de Coda, agrupación clave del hard rock en español y participante en giras internacionales junto a figuras como Def Leppard y Mötley Crüe.

En su mensaje final, el artista también anunció que dejó material grabado que será publicado póstumamente, como parte de su legado musica.