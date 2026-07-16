Incendio en orfanato en Argelia deja 11 niños muertos

Incendio en orfanato en Argelia mata a 11 niños y hiere a otros 19.

De acuerdo con la agencia de Protección Civil de Argelia, el incendio se registró alrededor de las 3:30 de la madrugada en la institución de cuidado infantil de dos plantas en Mohammedia, en los suburbios orientales de Argel.

Acciones de la autoridad

El teniente coronel Nassim Bernaoui, jefe de comunicaciones del Departamento de Protección Civil, dijo que los equipos de rescate evacuaron a salvo a cinco niños con movilidad reducida, y varios de los heridos fueron trasladados a un hospital especializado en quemaduras. Yassin Ibrize, que vive cerca del lugar, contó que oyó el alboroto cuando se desató el incendio y corrió para intentar salvar a los niños atrapados dentro.

"Escuchamos gritos y voces que venían del orfanato en llamas, y luego vi que las llamas habían empezado a envolver el lugar y las niñas estaban dentro. Salí corriendo sin camiseta", relató Ibrize. "Hice todo lo que pude para salvar a la mayor cantidad de personas posible. Y gracias a Dios, salvé a tres niñas".

Reacciones del presidente

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, expresó sus condolencias a los afectados por el incendio, ocurrido en el Día Nacional del Niño en Argelia.