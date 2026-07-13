Embajada de Francia en Argentina repudia dichos de vicegobernadora sobre equipo francés

BUENOS AIRES, Argentina.- La Embajada de Francia en Argentina emitió un enérgico comunicado de repudio institucional frente a las polémicas declaraciones vertidas por la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, quien cuestionó la composición étnica e identidad nacional de los integrantes de la Selección de Fútbol de Francia que disputa la Copa del Mundo 2026. La representación diplomática gala calificó los señalamientos de la funcionaria sudamericana como inaceptables, discriminatorios y contrarios al espíritu de hermandad y respeto mutuo que debe imperar en el deporte internacional.

¿Qué declaraciones generaron el conflicto?

El conflicto diplomático estalló luego de que la funcionaria bonaerense publicara en sus canales digitales comentarios que hacían alusión directa al origen africano de varios de los futbolistas del plantel europeo, sugiriendo que la escuadra no representaba de forma genuina a la nación francesa. Ante esto, la delegación diplomática francesa enfatizó de manera contundente que todos los seleccionados son ciudadanos franceses con plenitud de derechos, instando a las autoridades políticas locales a erradicar los discursos que fomenten la xenofobia, el racismo o la intolerancia en el marco de las competencias globales.

Reacciones de la comunidad internacional

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país europeo respaldó de forma absoluta la postura adoptada por su representación en territorio argentino, advirtiendo que este tipo de manifestaciones ensombrecen de forma innecesaria las relaciones bilaterales de cara al trascendental choque de semifinales donde la escuadra gala medirá sus fuerzas ante el representativo de España. Diversos sectores de la opinión pública y comités contra la discriminación en el balompié internacional se sumaron al rechazo, exigiendo una rectificación formal ante lo que consideraron un ataque directo a los valores institucionales del deporte.