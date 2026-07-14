La inflación interanual en EU bajó al 3.5 % en junio debido a caídas en la energía.

WASHINGTON.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos bajó siete décimas hasta el 3.5 % en junio tras la caída en los precios de la energía, por debajo del 3.7 % pronosticado por los analistas. La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y alimentos, bajó al 2.6 %, tres décimas menos que en mayo, informó este martes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). En términos mensuales, la inflación decreció un 0.4 % en el sexto mes de 2026, después del incremento del 0.5 % anterior, en la mayor caída registrada desde abril de 2020, cuando este índice bajó ocho décimas.

¿Qué declaró Kush Desai sobre la inflación?

Por otro lado, el dato subyacente intermensual se mantuvo estable tras el 0.2 % anterior. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, recordó en X que el presidente, Donald Trump, “afirmó reiteradamente que, a medida que se normalizara el tráfico en el estrecho de Ormuz, los precios del petróleo - y, por ende, la inflación general- se desplomarían drásticamente”. “El informe del IPC de junio, que superó todas las expectativas, demuestra que el presidente Trump tenía razón”, escribió Desai, sin referirse a la reciente escalada en la guerra iniciada el 28 de febrero por EU e Israel contra Irán, que ha vuelto a declarar “cerrado” el tráfico por el estrecho de Ormuz como represalia.

Impacto de la caída en precios de energía

El índice de energía cayó un 5.7 % en junio, en coincidencia con la entrada en vigor de un alto el fuego y la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán con garantías para restablecer el tránsito por la vía clave de crudo. Esta moderación fue la que más contribuyó a la disminución del índice general, compensando con creces los aumentos en otros índices, como los de vivienda y alimentos, según el BLS. La caída de junio tuvo lugar después de subidas en mayo (3.9 %), abril (3.8 %) y marzo (10.9 %), que golpearon el bolsillo de los estadounidenses, en vilo ahora por la posible alza en los precios del combustible tras la reciente ruptura de la tregua y la disputa por el control del paso marítimo. El índice de alimentos aumentó un 0.2 %, al igual que los índices de alimentos para consumo en el hogar y alimentos fuera del hogar.