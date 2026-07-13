SRE denuncia el fallecimiento de 17 migrantes mexicanos en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció de manera formal que presentará este lunes una denuncia enérgica y detallada ante las instancias jurídicas e internacionales correspondientes tras confirmarse el lamentable fallecimiento de 17 ciudadanos migrantes de origen mexicano en territorio de los Estados Unidos. La cancillería mexicana puntualizó que el Estado nacional recurrirá a todas las herramientas legales disponibles para exigir el esclarecimiento inmediato de los hechos y la asignación estricta de responsabilidades ante lo que se perfila como una grave violación a las garantías individuales de los connacionales.

De acuerdo con los reportes logísticos de la red consular en el país vecino, las muertes de los ciudadanos tricolores ocurrieron bajo condiciones extremas asociadas a la falta de asistencia humanitaria oportuna, negligencias operativas en zonas de retención y riesgos severos durante los traslados fronterizos. El Gobierno de México, a través de sus embajadas y departamentos de protección civil internacional, activó de forma urgente un cerco de acompañamiento legal y apoyo administrativo para los familiares de las víctimas, asegurando que se demandará una investigación transparente y exhaustiva a las agencias federales estadounidenses involucradas.

Acciones de la autoridad

Por su parte, las autoridades de la administración federal reiteraron su firme postura de no tolerar ningún tipo de abuso, omisión o trato degradante en contra de la comunidad civil migrante, sin importar su estatus administrativo en el extranjero. Con la presentación de esta denuncia oficial formalizada hoy, México busca establecer un precedente firme en la defensa institucional de la soberanía ciudadana en las franjas fronterizas, exhortando a los organismos internacionales de derechos humanos a vigilar de cerca el desarrollo de los peritajes y las respuestas diplomáticas de Washington ante la emergencia.