WASHINGTON, Estados Unidos.- El expresidente y aspirante presidencial estadounidense, Donald Trump, sacudió el panorama geopolítico internacional al prometer que, de regresar a la Casa Blanca, convertirá a los Estados Unidos en el guardián absoluto e indiscutible del Estrecho de Ormuz. Durante un mitin masivo frente a sus simpatizantes, el político republicano detalló una agresiva estrategia de seguridad exterior destinada a desplegar la máxima fuerza naval y militar en la región del Medio Oriente para asegurar el control total de una de las vías marítimas de suministro energético más cruciales y codiciadas del planeta.

Trump detalla su estrategia de seguridad en el Medio Oriente.

El magnate neoyorquino enfatizó que la actual administración demócrata ha mostrado debilidad institucional y diplomática frente a las constantes amenazas e incursiones operativas de naciones como Irán en las aguas del golfo Pérsico. Trump argumentó que la soberanía comercial global y la estabilidad de los precios internacionales del petróleo dependen directamente de una postura de mano dura norteamericana, advirtiendo que bajo su mandato ninguna embarcación o potencia extranjera se atreverá a desestabilizar el tránsito de los buques cisterna ni a desafiar el poderío armamentístico de las flotas estadounidenses.

Analistas advierten sobre el riesgo de intervencionismo en la región.

Las declaraciones del candidato presidencial encendieron de inmediato las alarmas entre analistas de relaciones internacionales y ministerios de defensa en el extranjero, quienes advierten que una política de intervencionismo unilateral de tal magnitud podría elevar de forma crítica las tensiones armadas en la zona y provocar represalias por parte de los gobiernos locales del golfo. Por su parte, los asesores de campaña de Trump defendieron la propuesta, asegurando que la iniciativa forma parte de su visión de seguridad nacional destinada a restablecer la paz global a través de la demostración de fuerza y a proteger la economía de las familias estadounidenses frente a cualquier boicot energético internacional.