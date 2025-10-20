Asaltan el Louvre y roban joyas de la realeza francesa valuadas en millones

El Museo del Louvre, en París, fue escenario de un audaz robo el pasado domingo, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la Galería de Apolo y sustrajo ocho piezas de valor "incalculable", según informaron las autoridades del museo.

Los ladrones dirigieron su ataque a la colección de joyas de la corona de Francia, una de las más emblemáticas del recinto. Entre las piezas robadas figuran joyas que pertenecieron a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, y a otras figuras reales del siglo XIX.

Aunque intentaron llevarse la elaborada corona de Eugenia, adornada con más de mil diamantes y decenas de esmeraldas, se vieron obligados a abandonarla cuando los guardias frustraron parcialmente el asalto.

Sin embargo, los delincuentes lograron escapar con valiosas joyas, como:

Una tiara de la emperatriz Eugenia con 212 perlas, 1998 diamantes y 992 diamantes de talla rosa.

Un lazo decorativo de la misma emperatriz, engastado con 2438 diamantes y 196 de talla rosa.

Un broche relicario cubierto de diamantes, fechado en 1855.

Una tiara con 24 zafiros de Ceilán y más de mil diamantes, parte de un conjunto usado por la reina Hortense y la reina María Amelia.

Un collar con ocho zafiros y un pendiente del mismo conjunto (el otro no fue sustraído).

El Ministerio de Cultura francés confirmó el robo y detalló que las piezas robadas forman parte de un conjunto que ilustra la sofisticación de la joyería parisina de la época.

El caso ha generado conmoción en Francia y a nivel internacional, no solo por el valor histórico y económico de las joyas, sino también por la vulnerabilidad de uno de los museos más importantes del mundo.