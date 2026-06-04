Accidente en Fráncfort: tren de aterrizaje falla y deja heridos

FRÁNCFORT, Alemania — El colapso del tren de aterrizaje de un avión de pasajeros durante su maniobra de aproximación y toma de tierra en el Aeropuerto de Fráncfort provocó un desalojo de emergencia que dejó un saldo de varias personas heridas y una interrupción masiva en las operaciones de la terminal aérea europea.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades de aviación civil alemanas, el incidente involucró a una aeronave comercial que transportaba a más de 120 pasajeros a bordo. Al momento de hacer contacto con la pista de aterrizaje principal, el mecanismo de soporte del tren de aterrizaje sufrió una falla estructural catastrófica, lo que ocasionó que el fuselaje del avión impactara directamente contra el pavimento, generando una intensa fricción y el despliegue inmediato de los sistemas de seguridad.

El colapso del tren de aterrizaje

Equipos de bomberos aeroportuarios y unidades de atención médica se movilizaron de urgencia hacia el sitio del siniestro para controlar las chispas provocadas por el arrastre de la estructura y asegurar la evacuación de los usuarios. Los servicios de emergencia confirmaron que varios pasajeros resultaron con lesiones de diversas consideraciones, principalmente asociadas a golpes contusos y crisis nerviosas derivadas de la brusquedad del impacto y la premura durante el protocolo de salida por los toboganes de emergencia. Los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos para su valoración médica.

Cierre temporal del aeropuerto

Debido a la posición en la que quedó varada la aeronave y a la necesidad de retirar los escombros sobre la superficie de rodamiento, el Aeropuerto de Fráncfort procedió al cierre temporal de dos de sus pistas operativas. Esta medida precautoria generó el desvío de decenas de vuelos internacionales hacia terminales alternativas en Stuttgart y Múnich, así como demoras prolongadas y cancelaciones que afectaron a miles de viajeros en una de las conexiones aéreas más transitadas del continente europeo.

La Oficina Federal de Investigación de Accidentes de Aviación de Alemania (BFU) anunció la apertura de una investigación técnica para determinar las causas exactas del fallo mecánico. Especialistas forenses y técnicos en aeronáutica procederán a la revisión de los registros de mantenimiento del avión y al análisis de las cajas negras con el fin de esclarecer si el colapso respondió a una fatiga de los materiales o a factores externos durante la fase crítica del aterrizaje.