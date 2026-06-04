Rescate exitoso de montañista en Monte Everest tras cuatro días

MONTE EVEREST, Nepal — Equipos de rescate de alta montaña lograron localizar y poner a salvo a un montañista de nacionalidad extranjera que había sido reportado como desaparecido desde hace cuatro días en las zonas más elevadas del Monte Everest, un acontecimiento que los coordinadores de las brigadas locales calificaron como un "milagro" dadas las extremas condiciones climatológicas de la región.

El escalador, cuya identidad completa se ha mantenido bajo reserva por razones de privacidad médica, fue ubicado por un grupo de sherpas y rescatistas especializados a una altitud aproximada de 8 mil metros sobre el nivel del mar, un perímetro geográfico conocido internacionalmente por los alpinistas como la "zona de la muerte" debido a la escasez crítica de oxígeno y a las temperaturas que descienden rutinariamente por debajo de los 30 grados Celsius bajo cero.

¿Cómo ocurrió el rescate?

De acuerdo con las bitácoras del operativo de emergencia, el deportista perdió el contacto con su grupo de expedición original durante el pasado fin de semana, en medio de un repentino cambio en las corrientes de viento y una densa tormenta de nieve que dificultó la visibilidad en las rutas de descenso. Al no regresar al campamento base en el tiempo estipulado, las agencias de montañismo activaron los protocolos de búsqueda aérea y terrestre.

El hallazgo se concretó gracias a los recorridos a pie efectuados por los guías locales, quienes divisaron al hombre semioculto en una grieta de nieve, donde se había refugiado para protegerse de las ráfagas de viento. Al momento del contacto inicial, el afectado presentaba un cuadro severo de hipotermia, deshidratación profunda y congelamiento visible en las extremidades superiores e inferiores, pero se mantenía consciente.

Detalles del rescate

Tras recibir los primeros auxilios y el suministro de oxígeno de emergencia en el sitio del hallazgo, el montañista fue trasladado mediante un complejo operativo de descenso en camilla hacia una zona segura de menor altitud, donde un helicóptero de rescate pudo realizar las maniobras de aterrizaje para evacuarlo de urgencia hacia un centro hospitalario de la ciudad de Katmandú.

Los reportes médicos preliminares del nosocomio nepalí indican que el estado de salud del paciente es delicado pero estable, permaneciendo bajo observación intensiva para evaluar la gravedad de las lesiones por congelación y evitar fallas orgánicas. Las autoridades de turismo de Nepal reiteraron el llamado a los visitantes internacionales a extremar las precauciones y respetar estrictamente las alertas meteorológicas antes de emprender ascensos en la cordillera del Himalaya.