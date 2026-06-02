Joven de 19 años es atacada por tiburón en Boa Viagem

Una alarmante racha de incidentes marítimos ha encendido las alarmas en el noreste brasileño. En un lapso de apenas un día, dos jóvenes bañistas sufrieron amputaciones extremas tras ser atacados por escualos en playas prácticamente colindantes. Ambas víctimas se debaten entre la vida y la muerte en el mismo centro hospitalario.

El caso más reciente ocurrió la tarde del lunes en la concurrida playa de Boa Viagem. Marcela Vitoria de Lima Santos, de 19 años, se encontraba nadando con su grupo familiar cuando fue embestida por un tiburón tigre.

Al percatarse de que la joven se alejaba y corría peligro, su primo Jonas Andre de Lima ingresó al agua para rescatarla. Tras lograr arrastrarla hasta la orilla, notó la gravedad del impacto: el animal ya le había seccionado una de sus extremidades.

Afortunadamente, el médico minero Mike Andrade, quien vacacionaba en el lugar, intervino de inmediato aplicando un torniquete improvisado con un vendaje compresivo, maniobra que resultó vital para frenar la pérdida de sangre. Posteriormente, paramédicos del servicio SAMU y bomberos la trasladaron de urgencia al Hospital da Restauracao.

El director del nosocomio y cirujano, Petrus de Andrade Lima, detalló el estado de la paciente:

"La joven ingresó en un estado crítico de shock hemorrágico profundo. Tuvimos que realizar una amputación a la altura del muslo. Ahora, además de estabilizarla, nuestra mayor batalla es evitar una infección severa, un riesgo latente en mordeduras de este tipo."

Marcela permanece bajo estricta observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A solo diez minutos de distancia del primer incidente, la playa de Piedade (en el municipio de Jaboatão dos Guararapes) fue el escenario de otra tragedia el domingo anterior, alrededor de las 13:40 horas.

João Lucas Castor Nemezio Sales, un niño de 11 años, jugaba en el agua bajo la supervisión de su tío, Aldemir José. En cuestión de segundos, la tranquilidad se transformó en horror. Tras escuchar un estrépito en el agua, el adulto divisó una gran mancha de sangre y se arrojó al mar para salvar a su sobrino, quien, según sus palabras, le suplicaba que no lo dejara morir.

El menor fue víctima de un tiburón toro, que le propinó severas heridas en la cadera, las manos y las piernas, causando la pérdida total de su pierna izquierda. De acuerdo con el cuerpo médico, el niño "perdió prácticamente toda la sangre de su cuerpo". Aunque su estado es grave, actualmente se reporta estable dentro de la UCI pediátrica. Ante la emergencia, la comunidad escolar del menor ha iniciado una campaña masiva de donación de sangre.