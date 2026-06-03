Actor de ´How I Met Your Mother´ es sentenciado a cadena potencial por intento de asesinato contra su ex

Nick Pasqual, actor que participó en la serie How I Met Your Mother, fue sentenciado tras ser hallado culpable de intento de homicidio por un ataque violento contra su expareja, la maquillista Allie Shehorn, ocurrido en 2024.

De acuerdo con información difundida durante el proceso judicial, el actor fue declarado culpable el mes pasado por varios cargos, entre ellos intento de asesinato, robo con allanamiento de morada en primer grado y lesiones relacionadas con violencia doméstica. Posteriormente, fue condenado a una pena que podría ir de 32 años de prisión hasta cadena perpetua.

El actor y su condena

Durante la audiencia, el juez encargado del caso calificó la agresión como extremadamente violenta y describió al acusado con términos severos, al considerar la gravedad de los hechos y el impacto en la víctima.

El ataque ocurrió en la residencia de Shehorn, en Sunland, Los Ángeles, donde la fiscalía señaló que el actor irrumpió en el domicilio y le causó lesiones graves en un contexto de violencia doméstica. El caso tomó mayor relevancia luego de que se informara que la víctima fue encontrada con más de 20 puñaladas y en estado crítico.

Testimonio de la víctima

Durante el juicio, Allie Shehorn rindió su testimonio entre lágrimas, relatando que la relación se había tornado abusiva y que incluso había solicitado una orden de restricción. También explicó que intentó resguardarse dentro de su vivienda antes de ser atacada.

Tras su arresto inicial, Pasqual fue liberado bajo fianza, situación que precedió al violento episodio por el cual finalmente fue sentenciado.

Reacciones y consecuencias

Antes de conocer su condena, el actor expresó ante el tribunal que el hecho lo acompañará por el resto de su vida y manifestó su arrepentimiento, asegurando que busca mantenerse en un proceso de sobriedad.