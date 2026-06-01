Clara Brugada anuncia suspensión de clases en Ciudad de México por inauguración de la Copa Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP) acordaron suspender las actividades escolares presenciales el próximo jueves 11 de junio de 2026, con motivo del partido inaugural y la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA en la capital del país.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, confirmó la medida oficial en una conferencia de prensa y detalló que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, le notificó formalmente la disposición orientada a mitigar las complicaciones de movilidad y el flujo vehicular durante la jornada inaugural en el Estadio Ciudad de México.

Detalles confirmados

De acuerdo con las especificaciones de las autoridades, la suspensión de labores aplica exclusivamente por un solo día y para las escuelas del sistema de educación pública de nivel básico —que incluye planteles de educación primaria y secundaria—, así como para las instituciones de educación media superior situadas dentro de la demarcación de la Ciudad de México.

La mandataria capitalina enfatizó que la pausa en las aulas está acotada únicamente a la fecha en que la Selección de México disputará el encuentro de apertura contra el representativo de Sudáfrica. "Estamos hablando del día de la inauguración. Nada más", puntualizó Brugada Molina respecto al alcance de la medida.

Acciones de la autoridad

Por su parte, los planteles de educación superior, los organismos autónomos de la capital y el sector educativo privado no se encuentran incluidos de forma obligatoria en este decreto federal. Las autoridades locales precisaron que cada una de estas instituciones determinará e informará públicamente de manera independiente si decide pausar sus actividades o sumarse al esquema de suspensión.

Asimismo, la jefa de Gobierno recomendó a la población y a los medios informativos consultar de manera directa con las delegaciones de la SEP en las entidades federativas para conocer si la medida se extenderá a otros estados de la República Mexicana que también albergarán sedes mundialistas durante el torneo internacional.