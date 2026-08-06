Delfines enfermos en Dolphin Discovery: Semarnat debe actuar

Activistas exigen trasladar a nueve delfines enfermos de Ventura Park en Cancún a corrales marinos de Isla Mujeres. La organización Empty the Tanks México hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para trasladar de manera inmediata a los nueve delfines que permanecen en Dolphin Discovery Ventura Park, en Cancún, Quintana Roo, luego de denunciar que varios ejemplares padecen cáncer, lesiones irreversibles y pérdida de la vista.

La petición surge tras las recientes denuncias sobre el estado de salud de los delfines de Dolphin Discovery, que continúan en las instalaciones del parque pese a su cierre, pues de acuerdo con la organización, los animales requieren atención especializada y mejores condiciones de vida, por lo que solicitan que sean llevados a los corrales marinos que la misma empresa Dolphin Discovery posee en Isla Mujeres.

Activistas piden traslado de delfines enfermos

Como parte de la movilización en apoyo a los delfines enfermos de Dolphin Discovery, activistas difundieron una petición ciudadana para exigir el traslado de Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu, quienes, aseguran, permanecen solos, nadando en agua estancada y sucia desde el cierre del parque. Después de años siendo utilizados para el entretenimiento humano, estos animales no deberían pasar el resto de su vida entre paredes de concreto.

Este llamado, que invita a la ciudadanía a respaldar la iniciativa mediante su firma en la plataforma de Change.org en apoyo a los delfines que, asegura, están enfermos en Dolphin Discovery.

Estado de salud de los delfines

El caso volvió a cobrar relevancia luego de que se reportara que algunos de los nueve delfines presentan enfermedades graves, entre ellas cáncer, además de lesiones irreversibles y ceguera. Estas condiciones han intensificado las exigencias de organizaciones ambientalistas para que las autoridades federales y la empresa responsable concreten una reubicación que priorice el bienestar de los ejemplares y evite un mayor deterioro en su estado de salud.