Millones de libros ucranianos fueron incinerados en un ataque con drones rusos, mientras Putin busca erradicar la identidad del país. Las pérdidas sufridas a causa del devastador incendio podrían ascender a cerca de 7 millones de dólares.

Un dron ruso incendió un almacén editorial de Járkov, incinerando millones de libros el sábado, como parte de una campaña sistemática de quema de libros orquestada por Vladimir Putin para borrar la identidad ucraniana.

Un hombre resultó herido en el ataque contra el almacén de 10 metros cuadrados de una de las principales editoriales de Ucrania, según informó The Kyiv Independent.

Las pérdidas sufridas a causa del devastador incendio podrían ascender a cerca de 7 millones de dólares, según declaró Viktor Kruglov, director general de la editorial Ranok, al medio ucraniano Susplne Kharkiv. "En un principio fue un ataque selectivo. No fue un ataque al azar, sino un ataque dirigido contra el almacén de libros", dijo Kruglov.

"Todos los empleados están vivos. Es imposible entrar al almacén ahora mismo, porque la temperatura ronda los cientos de grados y todo arde con intensidad".

Kruglov afirmó que "varios millones" de libros fueron destruidos durante la huelga, incluidos muchos libros de texto infantiles, lo que significa que muchas escuelas no recibirán los libros de texto a tiempo para el comienzo del año escolar. KnyhoLand, una importante cadena de librerías ucranianas, también utilizaba el almacén como depósito y, como consecuencia, se vio obligada a dejar de aceptar pedidos.

"Todo está en llamas. Por el momento, hemos suspendido la recepción de pedidos en la página web. ... Cuídense ustedes y sus seres queridos", publicó Igor Zarudko, director de KnyhoLand, en Facebook.

Según el Instituto Ucraniano del Libro, más de 1,5 millones de libros ya habían sido destruidos en las huelgas contra la industria editorial ucraniana en julio, mientras el Kremlin libra su campaña para destruir la identidad nacional del país.