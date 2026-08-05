Informe advierte sobre el arco de Trump en Washington D.C.

Alerta un informe que el arco conmemorativo que ha propuesto el presidente Donald Trump, cuya altura podría alcanzar los 76 metros (250 pies), podría alterar la importancia histórica de decenas de sitios cercanos a su ubicación prevista, según una evaluación del Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés). La ubicación de muchos de los monumentos, edificios y sitios históricos de Washington ha sido planeada cuidadosamente a lo largo de las décadas para reflejar momentos importantes de la historia del país y evocar un simbolismo al estar unidos por líneas de visión con otros lugares.

El imponente arco dorado, que el mes pasado recibió la aprobación inicial de una comisión federal, afectaría la "integridad" de decenas de esas propiedades históricas porque cambiaría las "relaciones visuales y espaciales" que definen el carácter entre ellas. En el informe del NPS se indica que el área inmediata del proyecto se encuentra dentro del paisaje cultural del Corredor de Memorial Avenue, "un paisaje histórico diseñado de importancia nacional que se extiende entre el Monumento a Lincoln en Washington, D.C., y el Cementerio Nacional de Arlington en Arlington, Virginia".

Impacto en la alineación histórica

Uno de los elementos más evidentes que se mencionan en el informe es que el arco rompería la alineación entre el Monumento a Lincoln, el Puente Memorial y Arlington House, que anteriormente fue hogar del general confederado Robert E. Lee. "El alineamiento del puente y el paisaje ceremonial asociado tenían como objetivo unir física y simbólicamente al Norte y al Sur mediante una composición monumental coordinada que se extiende a través del río Potomac", se explica en el informe.