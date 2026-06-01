Nicolás Maduro y Cilia Flores defienden su postura en Venezuela

CARACAS (AP) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la primera dama, Cilia Flores, afirmaron este fin de semana mantener una "fe inquebrantable en la verdad" ante los crecientes desafíos políticos y las presiones internacionales que enfrenta el gobierno de la nación sudamericana.

A través de un mensaje conjunto difundido en sus canales oficiales y plataformas digitales, la pareja presidencial ratificó su postura de resistencia y unidad frente a los cuestionamientos externos sobre la gestión institucional y la situación económica que prevalece en el país caribeño.

El mandatario venezolano enfatizó que la administración que encabeza continuará defendiendo la soberanía del Estado y el proyecto de la Revolución Bolivariana, apoyándose en el respaldo de las bases populares y los sectores aliados que conforman el aparato gubernamental.

Acciones del gobierno de Venezuela

Por su parte, Cilia Flores, quien además se desempeña como diputada de la Asamblea Nacional, secundó las palabras del jefe del Ejecutivo al manifestar que la verdad histórica de Venezuela prevalecerá por encima de las campañas mediáticas y los bloqueos financieros promovidos por gobiernos extranjeros.

El pronunciamiento ocurre en un escenario marcado por el constante debate diplomático y las exigencias de diversos organismos globales para la implementación de reformas políticas en el país, ante lo cual el binomio gubernamental reiteró su determinación de mantener la estabilidad interna y el control institucional.