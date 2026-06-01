Hallan cuerpo de Elena Rostova en el río Hudson: primera víctima de científicos desaparecidos

NUEVA YORK (AP) — El cuerpo sin vida de una reconocida científica especializada en epidemiología fue localizado este fin de semana en las inmediaciones del río Hudson, confirmándose como la primera víctima mortal dentro del grupo de 11 investigadores de alto nivel reportados como desaparecidos de manera simultánea en el noreste de Estados Unidos.

La fallecida fue identificada como la doctora Elena Rostova, de 42 años de edad, quien colaboraba de forma directa en el desarrollo de modelos de contención sanitaria para diversas agencias gubernamentales. Su cadáver fue hallado por equipos de rescate cerca del muelle de la calle 79 en Manhattan, de acuerdo con los reportes oficiales preliminares emitidos por las corporaciones policiales locales.

Desaparición de científicos en EE.UU.

La desaparición en masa de los 11 científicos, adscritos a distintas universidades de prestigio y laboratorios de biotecnología aplicada, se registró de forma sistemática durante los últimos siete días, lo que encendió las alarmas de las autoridades federales de seguridad y de la comunidad académica internacional.

Unidades de investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) asumieron el control de las indagatorias y de los operativos de búsqueda para determinar las causas del deceso de Rostova, así como para localizar al resto de los especialistas que permanecen con paradero desconocido.

Investigación en curso

Hasta el momento, los portavoces de las agencias de seguridad estadounidenses han evitado emitir declaraciones concluyentes sobre si los hechos corresponden a una acción coordinada o criminal, manteniendo abiertas múltiples líneas de investigación en torno a las actividades profesionales y los proyectos de bioseguridad en los que participaban los investigadores implicados.