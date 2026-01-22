Contactanos
Paul Krugman asegura que Trump ha perdido el sentido de la realidad

Krugman relaciona el comportamiento de Trump con el síndrome de sundowning

Por Staff / La Voz - 22 enero, 2026 - 09:16 a.m.
      Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, afirmó que Donald Trump presenta rasgos compatibles con el llamado 'sundowning', un síndrome asociado a demencias seniles.

      'Al ponerse el sol (mi padre), se deterioraba, volviéndose confuso, paranoico y agresivo', refiere Krugman sobre su tema familiar.

      'Pero es una tragedia personal, no nacional ni mundial. Es totalmente diferente cuando el Presidente de Estados Unidos está en sundowning: un Presidente rodeado de aduladores malignos que le dicen lo que quiere oír y le dan rienda suelta a todos sus caprichos, por muy destructivos que sean', indicó.

      Entre ellos ubicó a Stephen Miller, el zar de sus políticas migratorias; el Secretario del Tesoro, Scott Bessent; el titular de Seguridad Nacional, Kristi Noem; y el director del FBI, Kash Patel.

