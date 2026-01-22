Paul Krugman asegura que Trump ha perdido el sentido de la realidad

Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, afirmó que Donald Trump presenta rasgos compatibles con el llamado 'sundowning', un síndrome asociado a demencias seniles.

'Al ponerse el sol (mi padre), se deterioraba, volviéndose confuso, paranoico y agresivo', refiere Krugman sobre su tema familiar.

'Pero es una tragedia personal, no nacional ni mundial. Es totalmente diferente cuando el Presidente de Estados Unidos está en sundowning: un Presidente rodeado de aduladores malignos que le dicen lo que quiere oír y le dan rienda suelta a todos sus caprichos, por muy destructivos que sean', indicó.

Krugman relaciona el comportamiento de Trump con el síndrome de sundowning

Entre ellos ubicó a Stephen Miller, el zar de sus políticas migratorias; el Secretario del Tesoro, Scott Bessent; el titular de Seguridad Nacional, Kristi Noem; y el director del FBI, Kash Patel.