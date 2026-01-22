Putin y Trump confirman reunión para discutir Ucrania

Trump y Putin se verán cara a cara: reunión ya confirmada

Trump anuncia reunión con Putin para avanzar en el acuerdo de paz con Ucrania; se reporta que será con los enviados Witkoff y Kushner en Moscú.

Se ha dado a conocer que habrá una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump, aunque no se reveló cuáles serían los temas a tratar entre los mandatarios.

La reunión entre Trump y Putin se realizará en Moscú con enviados.

Putin y Trump tendrán una reunión entre el jueves o viernes, aseguran fuentes. A través de varios medios como Reuters, se dio a conocer que Vladimir Putin y Donald Trump se reunirán una vez más entre este jueves 22 o el viernes 23 de enero del 2026.

Pues Donald Trump dijo el pasado miércoles 21 de enero que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó su invitación para unirse a la iniciativa "Junta de Paz".

Aunque de acuerdo al New York Times, la reunión entre Trump y Putin en realidad será con los enviados del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes se encontrarán con Putin en Moscú este jueves para discutir un acuerdo de paz en Ucrania.

Trump busca avanzar en la iniciativa de paz con Ucrania.

Por su parte, la agencia rusa de noticias TASS, recoge la declaración de Vladimir Putin asegurando que habrá "un encuentro y una discusión sobre este tema está previsto hoy en Moscú". Esta reunión forma parte de la iniciativa forma parte de la "Junta de Paz" lanzada por Donald Trump, la cual busca mediar el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia.

De hecho se dio a conocer que Donald Trump se reunió este jueves 22 de enero con Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania en Davos, Suiza.