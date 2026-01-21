Donald Trump pide negociar Groenlandia en Davos: no usará la fuerza

Donald Trump ha abierto su discurso ante los líderes mundiales en el Foro Económico Mundial en el centro turístico de montaña de Davos, Suiza, alardeando de su historial en la economía y diciendo que Europa no va "en la dirección correcta".

Trump llegó a Suiza con funcionarios y líderes empresariales europeos nerviosos porque se espera que presione para expandir el territorio de Estados Unidos de la manera más grande en décadas al adquirir el territorio de Groenlandia de Dinamarca.

"¿Les gustaría que dijera unas palabras sobre Groenlandia?", preguntó Trump al público durante su discurso, provocando risas dispersas. "Iba a omitirlo, pero pensé que me habrían criticado muy negativamente".

Añadió: "Siento un profundo respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca. Un profundo respeto. Pero todo aliado de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio. Y lo cierto es que ninguna nación ni grupo de naciones está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos. Somos una gran potencia. Mucho más grande de lo que la gente siquiera entiende. Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela".

Trump se une a los líderes europeos de los que se burló públicamente por intentar frenar sus ambiciones de tomar el control de Groenlandia.

¿Qué amenazas lanzó Trump a Europa?

Su viaje a Suiza se produce tras una agresiva campaña en redes sociales que lanzó contra los aliados de la OTAN. Compartió en Truth Social mensajes del presidente francés, Emmanuel Macron, que decían: "No entiendo qué hacen en Groenlandia" y publicó una imagen de IA de él mismo plantando una bandera estadounidense en Groenlandia.

Trump amenaza con imponer un arancel del 10% a "todos los bienes" importados a Estados Unidos desde ocho países europeos, a partir del 1 de febrero, si no se sale con la suya. Las autoridades europeas afirman estar dispuestas a contraatacar, amenazando con una nueva guerra comercial. Trump ha afirmado que el arancel aumentaría al 25% el 1 de junio si no se llega a un acuerdo para la compra de la isla ártica.

Reacciones de la comunidad internacional

Los líderes de la OTAN también han advertido que la estrategia de Trump para Groenlandia, si culmina en una acción militar —algo que no ha descartado—, podría trastocar e incluso poner fin a la alianza que ha sustentado la seguridad occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Trump ha vinculado públicamente su interés en Groenlandia con su enojo por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. También ha afirmado que Estados Unidos necesita la isla debido a las crecientes amenazas regionales de China y Rusia.

Las autoridades groenlandesas y danesas han reiterado, con un lenguaje cada vez más estridente, que Groenlandia no está en venta. Y la gran mayoría de los groenlandeses, según las encuestas, no quiere formar parte de Estados Unidos.

"No queremos ser estadounidenses", dijo la ministra de Negocios de Groenlandia, Naaja Nathanielsen, el 21 de enero.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, aprovechó su discurso en Davos para instar a los países menos poderosos que Estados Unidos a actuar juntos porque el viejo orden no volverá. Carney no mencionó a Trump por su nombre, pero el subtexto de su discurso parecía estar claramente dirigido a la estrategia de Trump hacia Groenlandia.