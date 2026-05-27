Tijuana y FIFA realizan simulacro de ébola: Adrián Medina coordina

Por el Mundial 2026, Tijuana y la FIFA realizarán un simulacro por posible caso de ébola en el aeropuerto.

Participarán autoridades de Salud, representantes de la FIFA y personal sanitario de California para fortalecer los protocolos internacionales de atención ante enfermedades contagiosas.

Autoridades de salud de Baja California llevarán a cabo este miércoles un simulacro en el Aeropuerto Internacional de Tijuana para atender un escenario hipotético relacionado con la llegada de un pasajero portador de enfermedades como ébola, hantavirus o sarampión.

El ejercicio contará con la participación de representantes de la FIFA, autoridades federales y personal de Salud Pública de California, como parte de las medidas preventivas ante la movilidad internacional que se prevé por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, explicó que el simulacro busca fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria en Tijuana, ciudad considerada estratégica por su carácter fronterizo y por su cercanía con actividades relacionadas al Mundial 2026.

"Vamos a estar simulando que pudiera llegar un viajero con ébola, hantavirus o sarampión. Va a ser un evento de mucho interés y lo vamos a tomar con mucha responsabilidad para poder estar preparados", declaró el funcionario.

Refuerzan protocolos sanitarios internacionales

De acuerdo con Medina Amarillas, inicialmente el protocolo estaba enfocado en otras enfermedades contagiosas; sin embargo, recientemente se amplió para incluir padecimientos como ébola y hantavirus debido al incremento esperado de visitantes internacionales provenientes de distintas regiones del mundo, incluidas Europa y África.

Durante el simulacro se implementarán filtros sanitarios para pasajeros internacionales y viajeros procedentes de países considerados de riesgo. Las autoridades revisarán principalmente síntomas como fiebre para activar los protocolos de aislamiento y atención médica correspondientes.

El sarampión sigue siendo la principal preocupación

Aunque las autoridades consideran baja la probabilidad de detectar casos de ébola o hantavirus, reconocieron que el mayor riesgo sanitario actual continúa siendo el sarampión.

El secretario de Salud informó que en lo que va del año se han registrado 52 casos de sarampión en Baja California. Sumados a los 21 reportados el año pasado, el acumulado alcanza 73 casos.

Detalló que la mayoría de los contagios ya no se encuentran activos y que las autoridades han aplicado medidas como aislamiento, bloqueo vacunal y vacunación de contactos cercanos para contener la propagación.

"Esto nos ha permitido evitar que alguna persona con sarampión llegue al hospital o que, desafortunadamente, pudiera fallecer", señaló.

Tijuana concentra los casos recientes

Las autoridades sanitarias precisaron que los últimos 15 casos detectados se han concentrado en Tijuana, situación que ha llevado a reforzar las acciones preventivas en esa ciudad debido a su alta movilidad fronteriza y densidad poblacional.

Asimismo, la Secretaría de Salud confirmó que hasta el momento no se han registrado fallecimientos relacionados con sarampión en Baja California.