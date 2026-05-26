Israel presiona a Hezbolá mientras negocia con Irán: Netanyahu

Israel aumenta presión sobre Hezbolá mientras avanzan negociaciones entre EEUU e Irán

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar contener la crisis regional en Medio Oriente han abierto un nuevo foco de tensión con Israel, cuyo gobierno mantiene una postura firme contra cualquier acuerdo que, a su juicio, no elimine completamente la amenaza nuclear iraní.

Mientras Washington explora una salida diplomática con Teherán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado que Israel conservará libertad de acción militar frente a amenazas regionales, especialmente contra Hezbollah en Líbano.

¿Qué buscan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

Las conversaciones impulsadas por Washington buscan construir un acuerdo inicial que permita reducir hostilidades y abrir una negociación más amplia sobre seguridad regional.

Según reportes internacionales, el borrador en discusión contempla puntos como:

- Reducción de tensiones militares

- Reapertura del estrecho de Ormuz

- Posible alivio financiero para Irán

- Una ventana de negociación de 60 días para un acuerdo más amplio

Sin embargo, todavía existen desacuerdos importantes relacionados con:

- El programa nuclear iraní

- El nivel de enriquecimiento de uranio

- Las sanciones económicas contra Teherán

- Las restricciones al programa de misiles

- El papel de Hezbolá en Líbano

- Garantías de seguridad para las partes involucradas

Autoridades estadounidenses reconocieron que las negociaciones continúan abiertas y que cualquier acuerdo necesitaría aprobación política dentro de Irán.

¿Por qué Israel desconfía del acuerdo?

Israel considera a Irán una amenaza estratégica debido a su programa nuclear, su capacidad militar y su respaldo a grupos aliados en la región, entre ellos Hezbolá. Por ello, el gobierno de Netanyahu teme que un acuerdo que incluya alivio económico o diplomático para Teherán fortalezca la influencia iraní sin desmantelar completamente sus capacidades nucleares.

La postura israelí apunta no solo a limitar el enriquecimiento de uranio, sino a eliminar instalaciones nucleares y retirar material enriquecido del territorio iraní. Netanyahu ha insistido públicamente en que cualquier pacto definitivo debe impedir por completo una posible capacidad nuclear militar iraní.

Tensiones entre Trump y Netanyahu

Reportes de medios estadounidenses señalaron que el presidente Donald Trump y Netanyahu sostuvieron conversaciones tensas sobre las negociaciones con Irán. De acuerdo con información difundida por Axios, una nueva propuesta diplomática impulsada por mediadores regionales habría generado incomodidad dentro del gobierno israelí, que mantiene una postura más dura frente a Teherán.

Aunque no existe confirmación oficial sobre desacuerdos directos entre ambos gobiernos, distintos reportes coinciden en que Israel observa con escepticismo la posibilidad de un entendimiento que reduzca la presión internacional sobre Irán.

El frente de Líbano complica la situación

El papel de Hezbolá convierte a Líbano en una pieza clave dentro de la crisis regional. Mientras avanzan las conversaciones diplomáticas, Israel ha intensificado operaciones militares en el sur libanés y Netanyahu confirmó que su gobierno mantendrá acciones contra objetivos vinculados al grupo chiita.

La escalada ocurre pese a la fragilidad del cese al fuego en la frontera y en medio de advertencias de que un aumento del conflicto podría afectar las negociaciones entre Washington y Teherán. Irán, por su parte, busca que cualquier acuerdo regional contemple también la situación en Líbano y las tensiones relacionadas con Hezbolá.

¿Puede Israel afectar las negociaciones?

Hasta ahora no existe evidencia pública de un plan israelí para impedir formalmente un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Lo que sí está confirmado es que Israel mantiene presión militar y exige condiciones más estrictas para cualquier pacto final.

Netanyahu también ha reiterado que su país conservará libertad de acción frente a amenazas regionales, incluso si las negociaciones diplomáticas continúan. En términos prácticos, esto significa que Israel podría mantener operaciones militares contra objetivos que considere vinculados a Hezbolá o a intereses iraníes, aumentando el riesgo de choques entre la vía militar y la vía diplomática.

Analistas advierten impacto político y regional

Especialistas consultados por distintos medios consideran que un eventual acuerdo que otorgue alivio de sanciones a Irán modificaría el equilibrio político y estratégico en Medio Oriente. Algunos analistas sostienen que Israel teme perder capacidad de presión sobre Teherán si Irán obtiene mayor estabilidad económica y legitimidad diplomática.

Otros observadores también señalan que los conflictos regionales continúan influyendo en la política interna israelí y en el liderazgo de Netanyahu, especialmente tras la guerra en Gaza y las tensiones abiertas en varios frentes de seguridad.

Washington enfrenta presión política interna

El debate sobre Irán también divide posiciones dentro de Estados Unidos. Sectores cercanos a Israel y legisladores conservadores han defendido políticas de presión máxima contra Teherán, mientras otros grupos apoyan una salida diplomática para evitar una escalada militar más amplia en Medio Oriente.

En medio de ese escenario, la Casa Blanca mantiene abiertas las negociaciones, aunque el futuro de cualquier acuerdo sigue condicionado por las diferencias entre Washington, Teherán e Israel.