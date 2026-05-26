Donald Trump critica precios de boletos para el Mundial 2026

Hasta Trump critica los precios del Mundial 2026: boletos para la final superan los 32 mil dólares

La implementación de precios dinámicos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha provocado un fuerte aumento en el costo de los boletos, al grado de generar críticas incluso del presidente estadounidense Donald Trump.

Por primera vez en la historia del torneo, la FIFA utiliza un sistema de tarifas variables operado mediante algoritmos que ajustan los precios en tiempo real según la demanda.

Precios récord de boletos

El nuevo modelo disparó el costo de las entradas en cuestión de meses:

Los boletos de alta gama para el partido inaugural en la Ciudad de México superan los 2 mil 500 dólares. Entradas que originalmente costaban alrededor de 600 dólares ya rebasan los mil dólares en varias fases del torneo. Para la gran final, algunos boletos de Categoría 1 pasaron de 6 mil dólares a más de 32 mil dólares debido a la demanda.

La política fue diseñada para reducir la reventa y permitir que la FIFA capture directamente parte del valor generado por la alta demanda, aunque también ha provocado críticas por la falta de claridad en la evolución de los precios.

Trump también cuestionó los costos

Donald Trump, considerado cercano al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó públicamente que no estaría dispuesto a pagar las tarifas actuales para asistir a los partidos del Mundial. Sus declaraciones se sumaron a las críticas de aficionados y especialistas que consideran que los precios alejan a gran parte del público.

FIFA apunta a ingresos históricos

Analistas financieros estiman que el Mundial 2026 podría llevar a la FIFA a superar los 15 mil millones de dólares en ingresos durante el ciclo 2023-2026, una cifra récord para el organismo. La proyección rebasa ampliamente las metas presupuestales fijadas por la FIFA en años anteriores y refleja el enorme impacto económico del torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

Crecen dudas sobre el destino del dinero

El aumento en los ingresos también ha reactivado cuestionamientos sobre la transparencia y las prioridades financieras de la FIFA. Especialistas señalan que, aunque el organismo afirma impulsar programas de desarrollo y expansión del fútbol, buena parte del crecimiento presupuestal se concentra en la producción y organización de competencias. Los críticos consideran que el encarecimiento extremo de los boletos podría convertir al Mundial en un evento cada vez menos accesible para aficionados comunes, especialmente en partidos de alta demanda como la final.