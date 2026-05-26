Escalada militar en Ucrania: Rusia lanza más de 100 drones sobre Kiev

Rusia lanzó durante la noche más de 100 drones y dos misiles balísticos contra Ucrania, informó la Fuerza Aérea ucraniana, en medio de crecientes advertencias sobre una posible intensificación del conflicto.

Las tensiones aumentaron luego de que Moscú recomendara a ciudadanos extranjeros y personal diplomático abandonar Kiev "lo antes posible", al asegurar que se preparan "ataques sistemáticos" contra la capital ucraniana.

Moscú advierte sobre nuevos ataques

El Ministerio de Exteriores ruso señaló que la amenaza de nuevas ofensivas sobre Kiev forma parte de la respuesta militar de Moscú en el contexto de la guerra.

Además, el canciller ruso Serguéi Lavrov habló con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio para sugerir la evacuación del personal diplomático de Estados Unidos en Kiev.

Rubio expresó preocupación por una posible escalada del conflicto, aunque no confirmó medidas inmediatas por parte de Washington.

Kiev descarta evacuaciones diplomáticas

Pese a las advertencias rusas, hasta ahora no se han anunciado retiros diplomáticos de la capital ucraniana.

Representaciones de la Unión Europea, así como delegaciones de Francia y Polonia, señalaron públicamente que continuarán operando en Kiev.

El Ministerio de Exteriores ucraniano afirmó que el nivel de amenaza sobre la capital "se mantiene similar al de meses anteriores" y aseguró que el país continúa preparado para brindar apoyo adicional de seguridad a las misiones extranjeras.

Crece tensión tras recientes ataques

Rusia aseguró que el reciente bombardeo masivo realizado el fin de semana fue una respuesta a un ataque ucraniano con drones ocurrido en Starobilsk, ciudad ubicada en la región de Luhansk ocupada por fuerzas rusas.

Moscú afirmó que el objetivo afectado era una residencia estudiantil, mientras que el Estado Mayor ucraniano sostuvo que la operación alcanzó instalaciones vinculadas a una unidad especial de drones del ejército ruso.

Negociaciones siguen estancadas

El conflicto continúa sin avances diplomáticos importantes pese a los intentos impulsados por el gobierno de Donald Trump para frenar la guerra iniciada tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Sin embargo, las negociaciones permanecen prácticamente congeladas mientras Washington concentra parte de su atención internacional en la crisis con Irán.

La nueva escalada militar mantiene preocupación internacional ante el riesgo de que el conflicto entre Rusia y Ucrania entre en una fase aún más agresiva.