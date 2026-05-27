Corea del Sur planea su primer submarino nuclear: Ahn Gyu-back lo confirma

Corea del Sur busca construir su primer submarino de propulsión nuclear para mediados de la década de 2030.

El proyecto tendría un costo superior a los 2 mil 600 millones de dólares por unidad y busca contrarrestar las amenazas de misiles submarinos de Corea del Norte.

El gobierno de Corea del Sur presentó oficialmente un plan para desarrollar y construir su primer submarino de propulsión nuclear, una iniciativa estratégica que pretende fortalecer sus capacidades militares frente al creciente arsenal submarino y nuclear de Corea del Norte.

De acuerdo con información difundida por Reuters, el anuncio fue realizado por el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, durante una reunión encabezada por el presidente Lee Jae Myung y altos mandos militares.

Acciones de la autoridad

El plan contempla que el primer submarino sea botado a mediados de la década de 2030 y entre en servicio operativo entre 2035 y 2039. Las autoridades consideran el programa como una política de Estado de largo plazo que involucrará a las industrias naval, nuclear y de defensa.

Actualmente, la marina surcoreana opera submarinos convencionales impulsados por motores diésel. Sin embargo, el Ministerio de Defensa considera que la propulsión nuclear permitirá operaciones más prolongadas, mayor autonomía y una mejor capacidad de respuesta frente a posibles ataques norcoreanos.

"Se espera que los submarinos de propulsión nuclear desempeñen un papel clave para responder a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte", declaró Ahn Gyu-back.

Cooperación con Estados Unidos

Aunque el submarino será desarrollado y construido principalmente por Corea del Sur, el proyecto dependerá parcialmente de la cooperación con Estados Unidos debido a las restricciones derivadas del acuerdo bilateral sobre el uso pacífico de la energía nuclear.

Ese tratado impide que Seúl enriquezca uranio o reprocesar combustible gastado sin autorización estadounidense. Por ello, el suministro del combustible nuclear requerirá la aprobación de Washington.

El gobierno surcoreano informó que trabajará de manera coordinada con Estados Unidos y con el Organismo Internacional de Energía Atómica para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales de no proliferación nuclear.

Detalles confirmados

El submarino empleará uranio de bajo enriquecimiento, es decir, con una concentración inferior al 20 por ciento de uranio-235. Este tipo de combustible es utilizado habitualmente en reactores civiles y de investigación.

La decisión busca evitar preocupaciones internacionales relacionadas con el desarrollo de armamento nuclear, ya que el uranio altamente enriquecido se acerca a niveles aptos para uso militar.

Un costo multimillonario.

Según Shin Jong-woo, secretario general del Foro de Defensa y Seguridad de Corea, cada submarino nuclear de 5 mil toneladas tendría un costo aproximado de 2 mil 660 millones de dólares.

La cifra supera ampliamente el costo de un submarino convencional diésel, valuado en alrededor de 865 millones de dólares. El gobierno contempla construir al menos cuatro unidades, lo que elevaría la inversión total por encima de los 10 mil millones de dólares, sin incluir mantenimiento y operación.

Obstáculos técnicos y políticos

El programa enfrenta varios desafíos importantes:

- Negociaciones pendientes con Estados Unidos sobre el suministro de combustible nuclear.

- Supervisión internacional por parte del OIEA para evitar riesgos de proliferación.

- Posible oposición de comunidades cercanas a puertos y astilleros debido al llamado efecto NIMBY ("Not In My Back Yard").

- Debate presupuestal dentro del parlamento surcoreano por el alto costo del proyecto.

- Desarrollo de un reactor compacto y seguro para submarinos, tecnología que Corea del Sur aún no domina completamente.

Impacto económico y tecnológico

Además de su importancia militar, el gobierno surcoreano promueve el proyecto como un motor de desarrollo industrial y tecnológico.

El Ministerio de Defensa estima que el programa podría generar más de 40 mil empleos especializados y de alta calidad en sectores relacionados con defensa, energía nuclear e ingeniería naval.

El presidente Lee Jae Myung también ha impulsado la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial y drones como parte de la modernización militar del país, al considerar estos sistemas como activos estratégicos para la defensa del futuro.