Rusia mantiene bajo vigilancia a 189 personas ante sospecha de peste neumónica

Las autoridades de la región rusa de Irkutsk mantienen bajo observación médica a personas que tuvieron contacto con una empleada de un Instituto Antipeste que murió después de ser hospitalizada con síntomas de neumonía. De acuerdo con fuentes citadas por medios rusos, hasta 189 personas fueron identificadas y trasladadas a hospitales o instalaciones preventivas.

La situación comenzó tras el fallecimiento de una trabajadora del instituto especializado. Sin embargo, las autoridades sanitarias no han presentado oficialmente el caso como peste. Rospotrebnadzor señaló que se trató de una "neumonía de etiología no establecida", aunque se implementaron medidas de aislamiento, cuarentenas y restricciones en centros médicos de la región.

Acciones de la autoridad

El gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, encabezó una reunión de emergencia de la Comisión Sanitaria y Antiepidémica junto con Anna Popova, directora de Rospotrebnadzor, debido a la sospecha de una posible infección considerada particularmente peligrosa.

Kobzev afirmó que todos los contactos identificados permanecen bajo vigilancia médica y que, hasta el momento, no presentan síntomas y sus pruebas de laboratorio resultaron negativas.

Casi 200 personas permanecen bajo seguimiento. Según una fuente citada por REN TV, 189 personas que estuvieron en contacto con la trabajadora fallecida fueron identificadas y hospitalizadas. Los pacientes fueron distribuidos en dos hospitales y 12 fueron trasladados al Instituto Antipeste para permanecer bajo observación.

El mismo reporte indicó que algunas de las personas vigiladas presentan síntomas, aunque hasta ahora no se ha confirmado que tengan peste. Las autoridades también mantienen bajo seguimiento a quienes estuvieron recientemente en contacto con los pacientes hospitalizados.

La muerte que activó la alerta

De acuerdo con el canal Mash, la trabajadora tenía 27 años y habría enfermado de peste neumónica. Entre las hipótesis mencionadas por ese medio se encuentra un posible contagio durante un viaje laboral a Buriatia, donde se había reportado un brote en la zona fronteriza con Mongolia.

Otra posibilidad plantea que la mujer pudo haber roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía una bacteria peligrosa mientras realizaba muestras de biopsia para diagnóstico en el laboratorio.

La mujer ingresó el 29 de septiembre al Hospital Shelekhov con síntomas de neumonía y fue conectada a un respirador, según Mash. Murió dos días después. Tras el fallecimiento, personal de la clínica fue aislado y el centro quedó en cuarentena.

El medio independiente Liudi Baikala reportó que al menos cuatro instituciones médicas, entre ellas un hospital pediátrico, establecieron cuarentenas de hasta tres semanas. Una fuente de los servicios sanitarios regionales citada por ese medio señaló que ningún documento oficial menciona un diagnóstico de "peste pulmonar".

Antecedentes de la enfermedad en la región

La peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis. El texto señala tres formas principales: bubónica, neumónica y septicémica. La variante neumónica puede transmitirse entre personas a través de las vías respiratorias.

El último caso registrado en Rusia ocurrió en 2016, en Altái, cuando un niño de 10 años contrajo la enfermedad después de descuartizar una marmota y sufrir una herida en la piel. El menor recibió tratamiento y sobrevivió.

En Mongolia continúan existiendo focos naturales de peste. En 2023, el Centro Nacional para el Estudio de las Infecciones Zoonóticas de ese país identificó 137 brotes en 17 regiones, incluidas zonas próximas a la frontera con Rusia.