Embajada de Estados Unidos alerta sobre marchas en CDMX: 2 de octubre

Embajada de EU alerta por marcha del 2 de octubre en CDMX; prevé posibles actos de violencia

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos y personal gubernamental ante las movilizaciones previstas este viernes 2 de octubre en la Ciudad de México, con motivo del 58 aniversario de los hechos de Tlatelolco de 1968.

De acuerdo con el aviso, la principal marcha está programada para iniciar a las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y avanzar hacia el Zócalo capitalino. La ruta contempla vialidades como Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo.

La representación diplomática señaló que, con base en antecedentes de movilizaciones anteriores, existe una alta probabilidad de actos vandálicos y posibles episodios de violencia durante la protesta. También advirtió sobre una importante presencia policial y afectaciones al tránsito.

Ante este escenario, la embajada recomendó a sus ciudadanos evitar las zonas donde se desarrollen las manifestaciones, mantenerse atentos a su entorno y consultar medios locales para conocer posibles cambios en la situación.

Las autoridades capitalinas también prevén afectaciones viales en distintos puntos del Centro Histórico debido al desplazamiento de los contingentes. Entre las vías que podrían registrar mayores complicaciones se encuentran Eje Central, 5 de Mayo, Francisco I. Madero y Pino Suárez.

La Embajada de Estados Unidos en México advierte sobre posibles actos de violencia durante las marchas.

La movilización forma parte de las actividades conmemorativas del 2 de octubre de 1968, fecha en la que ocurrió la represión de una concentración estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas. Para este viernes se esperan diversas concentraciones y contingentes que tendrán como destino el Zócalo.