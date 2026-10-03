Desaparece avión con seis personas sobre el Atlántico durante vuelo de Bermudas a Boston

Un avión Gulfstream G100 con seis personas a bordo desapareció mientras realizaba un vuelo entre Las Bermudas y Boston, informó la Guardia Costera de Estados Unidos, que puso en marcha un operativo para localizar la aeronave.

El avión desapareció frente a las costas de Nantucket, Massachusetts, después de que las autoridades de control aéreo perdieran comunicación con la aeronave y esta dejara de aparecer en los radares mientras sobrevolaba el Atlántico norte.

Acciones de la autoridad

La operación de búsqueda contempla recursos aéreos y terrestres para intentar determinar la ubicación del avión y de sus ocupantes.

Seis personas viajaban en la aeronave. El avión era operado por Latitude Air Ambulance, empresa con sede en Canadá dedicada a servicios de repatriación y evacuación médica.

Clarence Togeretz, portavoz de la compañía, informó que la aeronave desapareció aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, hora local, y confirmó que a bordo viajaban seis personas: dos pilotos, dos integrantes del personal médico, un paciente y un familiar.

Togeretz señaló que no contaba con información adicional sobre las labores de rescate.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información de la empresa, Latitude Air Ambulance dispone de una flota de 10 aviones destinados a trasladar a personas de regreso a sus lugares de origen desde diferentes partes del mundo mediante servicios de repatriación y evacuación médica.

Hasta el momento, la búsqueda continúa en la zona ubicada frente a Nantucket.